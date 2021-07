Pour surveiller les éléphants, coller son oreille au sol

Au Kenya, Loxodonta Africana (éléphant de savane d'Afrique) ne se contente pas d'un barrissement reconnaissable entre tous dans la savane, ou de différentes sortes de reniflements. Il utilise aussi un grondement, plus discret, car imperceptible à l'oreille humaine, rappelle une équipe de scientifiques de l'Université d'Oxford menée par Michael Reinwald, un zoologiste travaillant au Laboratoire de vibration animale.

On ne sait pas si ce mode de communication remplace ou supplée les autres pour des signaux usuels de reconnaissance, d'alarme ou d'appel à la reproduction.

Mais les scientifiques savent que l'éléphant peut détecter et réagir aux seules ondes sismiques générées par les grondements qu'il capte via la surface très sensible de la plante de ses pattes, ou encore par la remontée des vibrations, via son ossature, jusqu'à l'oreille interne. Dans ce cas, il écoute les sons venant du sol en se figeant et en se penchant, rappelle l'étude publiée dans le Journal of the Royal Society Interface.

Dans les deux cas, les éléphants peuvent analyser un grondement d'une finesse telle qu'ils sont capables de catégoriser et de localiser avec précision un appel réalisé de cette façon, selon l'étude. Les scientifiques ont cherché à savoir s'ils pourraient les imiter en utilisant des capteurs sonores et sismiques.

Ils en ont disposé quatre paires, à quelques centaines de mètres de distance chacune, autour d'un point d'eau fréquenté par les animaux dans un ranch du centre du Kenya. Un réseau de caméras a servi par ailleurs à confirmer la validité de certaines observations.

La technique utilisée s'inspire de celle de la triangulation. On peut imaginer quatre observateurs disposés autour d'un point où frappe la foudre, sans qu'ils la voient. En connaissant la vitesse de propagation du son, la différence de temps que met le bruit de l'impact pour parvenir à chaque observateur permet de déterminer son lieu.

Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, à cause des irrégularités propres au terrain traversé, le résultat de l'expérience est que la localisation s'est révélée plus précise par l'analyse de l'onde sismique que par l'onde acoustique.

Les scientifiques plaident pour explorer la piste d'une implantation de détecteurs sismiques plutôt qu'acoustiques pour surveiller les populations d'éléphants. Les capteurs, enterrés, sont moins vulnérables que les micros.