Incendie mortel dans Rivière-des-Prairies

L’incendie qui s’est déclaré vers 5 h du matin était déjà très avancé lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux.

Une soixantaine de sapeurs ont été mobilisés pour contenir l’incendie et éteindre les flammes qui ont ravagé l’ensemble de la structure.

Ce n’est que lorsque les pompiers ont pu rentrer dans la maison qu’ils ont découvert dans les décombres le corps d’un homme de 80 ans.

Des voisins interrogés sur les lieux ont été surpris d’apprendre que quelqu’un vivait dans cette maison qu’ils croyaient abandonnée en raison de son état de délabrement.

L’enquête a été transférée au Service de police de la Ville de Montréal pour faire la lumière sur la cause et les circonstances de l’incendie, qui demeurent inconnues pour le moment.

La chef de section au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, Louise Desrosiers, rappelle aux citoyens l’importance d’installer des avertisseurs de fumée à chaque étage de leur résidence et depuis l’an dernier d’opter pour des appareils dotés de batterie au lithium longue durée.

La réglementation sur le territoire de la Ville de Montréal a changé depuis juin 2019. Les avertisseurs à piles qu’on retire et qu’on change tous les six mois ne sont plus autorisés. Soit ils doivent être reliés au système électrique de la maison ou encore installer des avertisseurs à pile au lithium inamovibles qui sont scellés et qui ont une durée de vie de dix ans.

Une citation de :Louise Desrosiers, chef de section au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal