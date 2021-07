C’est un rêve qui devient réalité , a déclaré le propriétaire d’Adrénaline Urbaine, Francis-Olivier Jutras. C’est un centre unique au Canada , ajoute celui qui prépare ce projet depuis déjà 9 ans, alors qu’il était sur les bancs d’école au Cégep de Trois-Rivières.

Le bâtiment de 25 000 pieds carrés abritera notamment un mur d’escalade, un parcours à obstacles, des trampolines olympiques ainsi que des parcs de planche à roulettes.

Le jeune propriétaire ajoute que la toiture inclinée va accueillir un [parc de planche à neige] et une pente de ski 4 saisons .

C’était mon rêve de développer quelque chose d'unique qui ne s'était jamais vu auparavant, alors j’ai fait plusieurs voyages à travers le monde, à la recherche d’un centre qui se démarquait. Une citation de :Francis-Olivier Jutras, propriétaire d’Adrénaline Urbaine

Le nouveau centre pour les sports d’action devrait pouvoir accueillir ses premiers sportifs au printemps 2022, a expliqué Francis-Olivier Jutras, en entrevue à Toujours le matin. La construction a débuté en juillet.

Pelletée de terre officielle marquant le début de la construction du nouveau centre d'entraînement pour les sports d'action d'Adrénaline Urbaine, dans le District 55 à Trois-Rivières Photo : Gracieuseté d'Adrénaline Urbaine

Les jeunes, les familles ainsi que les athlètes seront tous les bienvenus. Notre objectif a toujours été de rendre cela accessible, de démocratiser ces sports-là et les présenter sous une forme sécuritaire et encadrée par des entraîneurs spécialisés, alors on poursuit dans cette mission et, également, on va former l’élite de la relève du sport , a expliqué le fondateur d’Adrénaline Urbaine.

Avec l’arrivée du skateboard, de l’escalade, du BMX et du surf aux Jeux olympiques, notre centre deviendra certainement un incontournable pour l’entraînement des athlètes de haut niveau, mais aussi pour l’initiation offerte par nos entraîneurs certifiés , ajoute Francis-Olivier Jutras.

Il affirme aussi qu’un projet de sports-études en partenariat avec l’École secondaire Chavigny, qui est située non loin des futurs locaux, pourrait voir le jour.

Le nouveau centre d'Adrénaline Urbaine devrait ouvrir ses portes au printemps 2022, selon le propriétaire Francis-Olivier Jutras. Photo : Doucet + Turcotte Architectes

Le nouveau bâtiment sera installé au District 55 près des autoroutes 55 et 40. On va être juste un peu plus haut [que le Latulippe] pour être bien visible de l’autoroute , indique le propriétaire. Adrénaline Urbaine avait auparavant pignon sur rue sur le boulevard des Forges.