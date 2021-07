La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 %

C’est ce qu’elle a annoncé mercredi matin, au moment où l’économie du pays se relève toujours des mesures sanitaires et des confinements imposés au fil des mois.

La banque centrale estime que l'économie mondiale se remet « fermement » de la pandémie et que la vaccination continue de progresser. Cependant, la relance reste très inégale et dépend toujours de l’évolution du virus. La récente propagation de nouveaux variants devient plus préoccupante, surtout dans les régions où les taux de vaccination demeurent bas , ajoute l'institution.

Selon ses plus récentes prévisions, la croissance du PIB mondial devrait atteindre 7 % cette année et ensuite se modérer pour avoisiner les 4,5 % en 2022 et dépasser les 3 % en 2023.

Au pays, l'institution note que la troisième vague de la pandémie a freiné la croissance au deuxième trimestre. Cependant, la diminution du nombre de cas, les progrès de la vaccination et l'assouplissement des restrictions laissent entrevoir un « fort redressement durant la seconde moitié de l'année ».

La Banque s’attend à une croissance du PIB d’environ 6 % en 2021 – un rythme un peu plus lent que prévu en avril –, mais elle a revu à la hausse sa projection pour 2022, qui atteint 4,5 %, et anticipe une croissance de 3,25 % en 2023.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La consommation devrait être le moteur de cette reprise économique, indique la Banque du Canada. L'institution prévoit un léger recul de l’activité sur les marchés du logement par rapport aux sommets historiques atteints.

Quant à l'indice des prix à la consommation, la Banque s'attend à ce que l'inflation reste au-dessus de la barre des 3 % tout au long de la seconde moitié de 2021, notamment en raison des prix de l'essence, mais également des goulots d'étranglement liés à la pandémie et observés durant la réouverture des économies.

La Banque du Canada s'attend à ce que l'inflation revienne à 2 % en 2022, à mesure que les déséquilibres à court terme diminuent et que l’importante marge globale de capacités excédentaires dans l’économie tire l’inflation vers le bas .

Lors de sa dernière mise à jour, en juin, la Banque du Canada affirmait qu’elle n’augmenterait pas son taux directeur tant que l’économie n’aurait pas repris.

De plus, dans une revue du système financier publiée en mai, la banque centrale du pays s’inquiétait de l’endettement des ménages, qu’elle considérait comme une vulnérabilité clé de l’économie.

La Banque du Canada relevait que plusieurs ménages avaient contracté des prêts hypothécaires importants par rapport à leur revenu, ce qui limite encore plus leur flexibilité pour affronter un choc financier comme la perte d'un emploi.