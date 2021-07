Le tracé du futur tramway de Québec passera finalement par la 4e Avenue, a pu se faire confirmer Radio-Canada. L’annonce sera faite plus tard aujourd’hui.

L’administration municipale devait choisir entre la 3e Avenue et la 4e Avenue comme destination pour faire passer le tramway, afin de relier le secteur D’Estimauville et le quartier Saint-Roch.

Pas le premier choix

Le choix de la 4e Avenue, une information d'abord été révélée par Le Soleil mardi soir, ne fera assurément pas l’unanimité. Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou était plutôt en faveur du tracé sur la 3e Avenue, une artère commerciale. On y voyait un projet similaire à celui de la rue de la Couronne, qui sera transformée pour accueillir le tramway.

Selon les plans de la Ville, la circulation automobile de transit sera interdite sur la rue de la Couronne entre le boulevard Charest et la rue du Prince-Édouard. Les voies vont disparaître pour faire place au tramway et à des espaces pour les cyclistes et les piétons.

Des citoyens ont aussi indiqué qu’ils nevoulaient pas que le tramway passe sur la 4e Avenue, qui est à vocation résidentielle.

Le choix de la 3e Avenue n’aurait pas fait que des heureux non plus.

Commerçants plus favorables

Lors des consultations publiques, en mai, des commerçants de la 3e Avenue disaient s’inquiéter pour leur part de l’accessibilité de leurs enseignes pour les automobilistes, puisque des stationnements pourraient notamment être sacrifiés.

Ils craignaient aussi les difficultés pour le passage des camions de livraison.

Annonce attendue

La Ville de Québec va expliquer mercredi les raisons qui ont motivé cette décision. Les journalistes ont été conviés à un huis clos technique à 11 h, en présence du directeur de projet, Daniel Genest.

L’annonce officielle aura lieu à 14 h et sera faite par le maire de Québec, Régis Labeaume. Il sera accompagné des deux vice-présidents du comité exécutif, Marie-Josée Savard et Rémy Normand.