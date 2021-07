Saint-Tite-des-Caps mettra en valeur la petite histoire de I Confess

La maison blanche au toit rouge, qui a servi d'arrière-scène au film d'Hitchcock, La Loi du silence (I confess) est sans doute l'un des secrets les mieux gardés de Saint-Tite-des-Caps.

Grâce à une campagne promotionnelle cet été, le bâtiment, plus que centenaire, se retrouvera de nouveau sous les feux des projecteurs avec l'ajout dans la municipalité d'un panneau touristique soulignant le passage de l'équipe de tournage en 1952.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le panneau touristique du tournage d'Alfred Hitchcock résume l'histoire du film. Photo : Gracieuseté : Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

En août 1952, le maître du suspense Alfred Hitchcock tournait à Québec La Loi du silence. Le film raconte l'histoire d'un prêtre suspecté de meurtre et qui a par ailleurs eu une relation avec une femme mariée, mais tenu au secret de la confession, refuse de révéler le nom du meurtrier.

Toutes les scènes tournées à Saint-Tite-des-Caps l'ont été entièrement à l'extérieur, sur le terrain où est située la maison, la plupart montrant la rencontre du couple lors d'un rendez-vous amoureux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Scène des acteurs Montgomery Clift et Anne Baxter courant vers la maison pour s'y réfugier en raison de la pluie. Photo : Autre banques d'images / Warner Bros. / Gracieuseté d'Allan O'Neill

Pierre-Gabriel Jobin n'avait que 10 ans lorsqu'il a assisté au tournage. Il avait été invité par sa tante, Marie Baillargeon, qui était à l'époque la propriétaire de la maison. Il conserve de très bons souvenirs de sa rencontre avec Alfred Hitchcock.

Je lui ai donné la main. J'ai été très impressionné. J'étais petit bonhomme et on connaît sa stature, il était très imposant. Il était aimable, mais très froid, je pense qu'il pouvait être un bon pince-sans-rire , relate Pierre-Gabriel Jobin.

Une photo prise pendant le tournage du film. Pierre-Gabriel Jobin à côté de sa tante (à gauche) qui était la propriétaire de la maison à l’époque du tournage. Photo : Gracieuseté : Pierre-Gabriel Jobin

Dans ces années, le tournage d'un film américain ailleurs qu'aux États-Unis, avec une distribution majoritairement américaine, était exceptionnel. Pierre-Gabriel Jobin avait été impressionné par les moyens financiers dont disposait l'équipe de direction.

J'avais le droit de regarder tout en restant en retrait. J'ai vu la scène de tournage où le couple se réfugie sous la pluie sous le kiosque qui a été construit pour l'occasion. Cette journée-là, il ne pleuvait pas. Ils ont donc fait démonter un petit avion à l'aéroport de L'Ancienne-Lorette et l'ont transporté par camion jusqu'à la maison. Ils ont fait venir un arrosoir municipal de Québec, l'ont branché et projeté l'eau devant l'hélice pour faire la pluie. Une citation de :Pierre-Gabriel Jobin, neveu de la propriétaire de la maison à l'époque du tournage

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'avion qui a servi à la scène de la pluie. Photo : Autre banques d'images / Warner Bros. / Gracieuseté d'Allan O'Neill

Propriétaire d'une maison célèbre sans le savoir

Lise Giroux est propriétaire de la maison depuis près d'un demi-siècle. Avant d'en faire l'acquisition, elle ignorait qu'elle cachait une histoire célèbre.

Je suis tombée en amour avec le paysage et du fait que la maison soit isolée. J'avais envie de la rénover. Mais un jour, elle a été complètement vandalisée et je pensais la démolir. Mais des résidents m'ont dit qu'ils tenaient à la maison parce qu'un film y avait été tourné et que ça donnait de la célébrité à la municipalité. C'est à ce moment-là que je l'ai appris , raconte Lise Giroux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lise Giroux, la propriétaire de la maison du film « La Loi du silence » d'Alfred Hitchcock. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Bien avant qu'on lui partage cette révélation, Lise Giroux avait vu le film au moins une dizaine de fois.

J'aime le film I Confess. Ça nous met vraiment à l'époque du secret de la confession. Je l'ai vu quand j'étais très jeune. Ç'a suivi ma vie, ce film-là. J'aimais voir les scènes du Vieux-Québec. Lorsque j'ai appris le rôle que ma maison avait joué dans le film, je l'ai regardé et je me suis dit "Ben oui! C'est vraiment chez-moi!" , se rappelle Lise Giroux.

De toutes les installations qui ont servi au tournage du film, il ne reste que la maison. L'intérieur de la résidence n'a par ailleurs jamais servi de plateau de tournage.

Le kiosque ainsi que la grange n'y sont plus. À l'intérieur de la maison, la rampe d'escalier où l'on voit sur une photo Hitchcock entouré de son équipe a aussi disparu. Mais pour le reste, je l'ai mise confortable en respectant le style des maisons anciennes , ajoute Lise Giroux.

La maison en vedette

Depuis deux ans, la municipalité de Saint-Tite-des-Caps planche sur un projet de valorisation de ses principaux attraits touristiques. Parmi eux, la tragédie de Sault-au-Cochon en 1949, qui a fait 23 victimes, et le tournage d'Alfred Hitchcock.

Le maire de Saint-Tite-des-Caps, Majella Pichette, devant la maison du film d'Alfred Hitchcock. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Sur le panneau touristique d'Alfred Hitchcock, les gens pourront notamment lire que le film abordait un sujet tabou, celui du désir réciproque d'une femme mariée et d'un prêtre. Par ailleurs, on pourra y lire que le maître du suspense avait choisi Québec, qui incarnait la tradition catholique.

Avant le soir de la première, le film d'Hitchcock a été charcuté par le Bureau de la censure. Furieux, Hitchcock ne remit plus jamais les pieds au Québec , raconte à voix haute le maire de Saint-Tite-des-Caps, Majella Pichette, en se référant au texte du panneau.

Les panneaux seront installés sur les terrains de la halte d'observation à l'entrée de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps à compter du mois d'août.