La province espère être capable d’administrer les 20 000 doses de vaccins disponibles dans les 9 sites de la province.

La médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer, indique qu'il y aura 8000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, le seul autorisé pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pour le reste, ce seront des doses du vaccin de Moderna.

La semaine dernière, le premier ministre Brian Pallister a annoncé la tenue de cette journée dans le but de stimuler la vaccination et d'atteindre plus rapidement les cibles d’immunisation.

En date de mardi, 76,5 % des Manitobains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 57,8 % des 12 ans et plus ont reçu deux doses, selon le tableau de bord de vaccination du Manitoba.

La province a dépassé la cible d’immunisation qu’elle s’était fixée pour la longue fin de semaine du mois d’août, dans le cadre de son plan 4-3-2-Un bel été .

Ce mercredi, les autorités annonceront de nouvelles étapes pour la réouverture de l’économie.

La province espère que 80 % de la population âgée de 12 ans et plus ait obtenu une première dose de vaccin contre la COVID-19 d'ici la fête du Travail, en septembre. Elle souhaite aussi que plus de 75 % de la population admissible soit complètement immunisée à cette date.

Les portes du vaccin-o-thon ouvrent à 7 h 30.