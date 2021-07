Les centres de dépistage de la COVID-19 d’Ottawa sont là pour rester

Je pense que nous ne devons pas nous leurrer en pensant qu'il n'y a plus de risque , lance le Dr Ken Farion, chef des opérations de l'équipe derrière la stratégie de dépistage à Ottawa.

Dr Farion, qui est également urgentologue au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), soutient que des inquiétudes subsistent quant à la propagation du variant Delta, même s'il y a de la lumière au bout du tunnel .

Le principal problème est le nombre de personnes qui n'ont pas été complètement vaccinées ou qui choisissent de ne pas être vaccinées, laissant un potentiel d'épidémies. Une citation de :Dr Ken Farion, chef des opérations, Groupe de travail responsable des tests de COVID-19 à Ottawa

La flamme peut renaître et le brasier peut s'enflammer à tout moment. C'est donc un risque et nous devons apprendre à gérer ce risque , souligne le Dr Farion.

Le Dr Ken Farion, médecin urgentologue au CHEO, est également le chef des opérations du Groupe de travail responsable des tests de COVID-19 à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le Groupe de travail responsable des tests de COVID-19 à Ottawa gère cinq centres d'évaluation, incluant un site à l'aréna Brewer Park pour les résidents de moins de 18 ans.

Des tests de dépistage sont également disponibles dans trois centres de santé communautaire et un site éphémère au Centre de services communautaires Vanier.

Les centres d'évaluation acceptent également les rendez-vous pour les Ottaviens qui recherchent les tests requis pour voyager, mais ces personnes doivent payer pour ces tests.

Le nombre de tests quotidiens à Ottawa a atteint un sommet sans précédent le 14 avril avec près de 4000 écouvillons envoyés aux laboratoires pour analyse. En juin, le nombre de tests est tombé en dessous de 1000 par jour; certains jours le total se trouvait sous les 700.

Lundi, 1017 écouvillons ont été traités, selon le Groupe de travail.

Un besoin d'accéder aux tests

Le Dr Farion souligne que le nombre de cas positifs n'a pas augmenté ces derniers temps, mais que la demande pour des tests de dépistage pourrait continuer à dépasser les 1000 par jour. De plus en plus de personnes retournent en effet au travail et les enfants participent à des activités cet été, ce qui oblige toute personne présentant des symptômes à se faire dépister.

Le Dr Farion affirme que la Ville reste déterminée à offrir jusqu'à 1600 tests par jour et aucun changement n'est prévu – alors que les besoins demeurent supérieurs à un millier par jour.

Si la demande [communautaire] diminue … nous chercherons à réduire davantage cette capacité , conclut-il.

Le Groupe de travail s'attend à une augmentation de la demande de dépistage à mesure que les enfants s'apprêtent à retourner à l’école.

Mais il reste de nombreux inconnus, selon le Dr Farion, tels que les symptômes qui exigeront que les enfants soient dépistés, et si les gens qui sont doublement vaccinés auront besoin de se faire tester.

