Des compagnies d'autobus envisagent de relier Windsor à Toronto

Parmi les entreprises intéressées, Rider Express Transportation. L'entreprise basée dans l'Ouest canadien exploite à l'heure actuelle 20 bus avec 50 employés.

Elle a récemment mis en place une liaison entre Toronto et Ottawa et prévoit maintenant de lancer un service entre Windsor et la gare Union de Toronto qui passerait par London, Kitchener et l'aéroport Pearson.

Nous aimerions relier Windsor au reste du pays , indique le directeur général de la compagnie, Omer Kanca.

L'entreprise proposera une liaison au départ de Windsor le matin et un retour de Toronto en après-midi.

Rider Express compte utiliser la gare routière du centre-ville de Windsor. Elle doit toutefois obtenir d'abord l'approbation de Greyhound Canada.

Il existe divers accords d'agence et de licence entre la ville, Transit Windsor et Greyhound, et Greyhound, même si elle ne fournit pas de service, a toujours un intérêt dans cette installation , explique Tyson Cragg, directeur général de Transit Windsor.

En attendant cette approbation, Rider Express dit qu'elle utilisera un autre emplacement sans préciser lequel.

La compagnie d'autobus Badder prévoit également de commencer à desservir Windsor sous peu. Elle aussi veut opérer à partir de la gare routière.

Nous sommes en négociations pour essayer d'entrer dans le terminal d'autobus de Windsor au centre-ville , a indiqué Doug Badder, président de Badder Bus. Nous attendons simplement que cela soit approuvé et une fois que ce sera fait, nous commencerons avec un seul autobus .

Une liaison London-Toronto qui pourrait s'étendre à Windsor

La compagnie Badder s'est par ailleurs associée à l'entreprise nord-américaine Megabus.com pour offrir un nouveau service biquotidien entre London et Toronto qui a été lancée jeudi.

Si le service fonctionne bien et que l'entreprise est capable de rebondir après une période de pandémie financièrement difficile, elle affirme que les itinéraires pourraient être étendus à tout le sud-ouest de l'Ontario, notamment Windsor.

Les passagers de London doivent toutefois s'adapter à un nouveau dépôt, loin de l'ancien de Greyhound au centre-ville.

L'autobus part maintenant du relais routier Flying J sur l'avenue Highbury, au sud de la 401.

M. Badder dit être à la recherche d'un terminal plus central.

Je sais que Greyhound a eu beaucoup de succès entre London et Toronto, alors j'espère que nous pourrons récupérer une partie de cette activité , souligne-t-il.

