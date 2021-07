Riverview songe à permettre aux VTT de circuler sur certaines rues publiques

C’est l’association Albert County Trail Blazers qui a demandé une modification au règlement municipal afin de permettre la libre circulation de ces véhicules.

Le maire de Riverview, Andrew LeBlanc, indique que le conseil municipal est ouvert à cette idée et des recherches sont en cours pour voir comment ce cas de figure s’est déroulé dans d’autres villes.

Des mesures ont été déjà été mises en place pour faciliter la circulation des VTTvéhicule tout-terrain , dans d'autres villes du Nouveau-Brunswick, telles que Tracadie, Bathurst et Edmundston.

De toute évidence, plusieurs questions concernent la sécurité publique et piétonnière, et le type de réglementation et d’application nécessaires à la mise en œuvre de ce projet , dit Andrew LeBlanc.

La pollution sonore est aussi un enjeux. Riverview souhaite discuter du dossier avec la province et la GRCGendarmerie royale du Canada sous peu.

Des lieux de passages ciblés

Si cette mesure est acceptée, seuls les 1200 membres de l’association Albert County Trail Blazers seront autorisés à circuler dans certaines rues de la ville, mais pas toutes.

Les zones permises seraient le chemin Trites jusqu’au chemin Coverdale, ainsi qu’une partie du chemin Whitepine jusqu’au boulevard Findlay, et une partie du boulevard Gunningsville.

Une sentier pour véhicules tout-terrain longe la route Trites à Riverview et se termine près de la route Whitepine. Photo : (CBC / Shane Magee)

C’est vraiment pour avoir accès à une station d’essence, à des points de ravitaillement, et des choses comme cela , assure le président de Aron Tavender, Albert County Trail Blazer.

Le rapport du conseil municipal sur cette question n’est pas attendu avant l’automne.

Tout changement nécessiterait l’adoption d’un arrêté par le conseil, un processus qui comprend une consultation publique.