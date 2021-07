Feu vert à la porcherie de près de 4000 porcs à Maricourt

Les élus ont pris cette décision mardi soir lors de la séance du conseil municipal à laquelle assistait une cinquantaine de personnes.

Une trentaine de citoyens n’ont pu entrer dans la salle du conseil, faute de place, et ont suivi les délibérations sous un chapiteau en face de l’hôtel de ville.

Plusieurs citoyens ont été forcés d'assister aux délibération à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le maire de Maricourt, Robert Ledoux, affirme n’avoir jamais vu autant de citoyens à une séance du conseil municipal depuis le début de son mandat. Plusieurs agriculteurs s’étaient mobilisés pour l’occasion pour démontrer leur appui au projet.

Je suis très satisfait. Je suis content de l’attitude des citoyens qui ont demandé des atténuations, de faire un comité sur l’environnement. Cela a fait débloquer des choses. Une citation de :Robert Ledoux, maire de Maricourt.

M. Ledoux s’est dit satisfait du dénouement de cette saga qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois.

L’UPA veut prévenir de nouvelles levées de boucliers

Les élus ont accepté d’émettre les permis en imposant plusieurs mesures d’atténuation, comme l’utilisation d’appareils économiseurs d’eau.

Un soulagement pour le vice-président de l’UPA Estrie, Michel Brien. On est bien content que ce soit réglé une fois pour toute cette demande de permis , a-t-il déclaré à sa sortie du conseil.

Il y a un travail à poursuivre pour pas que ce genre de situation se reproduise dans le futur. Une citation de :Michel Brien, VP de l’UPA Estrie

M. Brien déplore toutefois que, selon lui, plusieurs personnes qui ont exprimé leur opposition au projet de porcherie ne soient pas citoyens de Maricourt. Plusieurs des citoyens qui sont venus ici ne venaient pas de Maricourt. À chaque projet, ce sont les mêmes qui se promènent avance-t-il.

Des intervenants réclament le droit au consentement

De nombreux intervenants s’entendent toutefois pour dire que le processus d’acceptation de ce type de projet, encadré par le gouvernement provincial, est inadéquat.

Le maire a expliqué à de nombreuses reprises que la municipalité n’était pas en mesure de refuser le projet de porcherie puisque celui-ci a été autorisé par le ministère de l’Environnement. La municipalité ne pouvait qu’imposer certaines mesures d’atténuation.

La consultation publique organisée selon les modalités dictées par le gouvernement provincial a été source d’insatisfaction et est inappropriée selon Robert Ledoux. Le gouvernement dit qu’on fait une consultation des citoyens, mais cela n’en était pas une, puis c’est la MRC qui est prise avec cela, puis nous autres (la municipalité de Maricourt), fustige-t-il. On va changer cela. J’en ai parlé avec la sous-ministre et ils sont conscients de cela.

Ce qui s’est passé (à Maricourt) est une représentation de ce qui va peut-être se passer dans d’autres municipalités. Une citation de :Denis Daigneault, citoyen

Le citoyen de Maricourt, Denis Daigneault, abonde dans le même sens. Les gens veulent avoir le droit de parole avant que ce soit décidé et tout paqueté puis qu’on nous livre la décision , s’exclame-t-il.

Les discussions se poursuivront

Plusieurs citoyens qui se sont opposés à la porcherie comptent poursuivre la mobilisation pour promouvoir notamment une agriculture à échelle humaine et une production diversifiée dans la MRC du Val-Saint-François.

C’est terminé maintenant pour le projet avec Gestion Isadan. Maintenant, on pourra voir pour l’avenir, ce qu’on veut pour l’aménagement de notre territoire. Une citation de :Alexandre Tessier, conseiller municipal