SkyTrain de Vancouver : la station Burrard sera fermée pendant 2 ans

La société de transport public TransLink souhaite rénover l’entrée de la station Burrard, la doter d’un meilleur système électrique et doubler le nombre d’ascenseurs et d'escaliers mécaniques.

Avec plus de 7,6 millions d’usagers en 2019, la station Burrard est la quatrième station la plus fréquentée du réseau. Ces rénovations vont vraiment améliorer l’expérience des usagers et préparer aussi la région à faire face à une plus forte demande, alors qu’un million de nouveaux résidents sont attendus d’ici 2050 , explique Gigi Chen-Kuo, président par intérim de TransLink.

Le nombre d'escaliers mécaniques sera doublé pour permettre une meilleure fluidité dans la station Burrard. Photo : TransLink

Fermeture complète

TransLink estime qu’une fermeture complète est plus efficace et plus sécuritaire que de laisser la station partiellement ouverte pendant les travaux.

Fermer la station pendant les travaux va permettre de garantir la sécurité de nos travailleurs et de nos usagers. Une citation de :TransLink

Cette décision permettrait aussi de réduire le temps des travaux de deux ans et demi, et d’économiser 35 millions de dollars, selon la société de transport.

Alternatives pour les usagers

Des alternatives sont proposées aux usagers des transports en commun pour minimiser l’impact de la fermeture de la station Burrard.

Ainsi, Translink indique que les stations Waterfront et Granville seront en mesure d'accueillir le flux de passagers supplémentaire et qu’un service d’autobus sera ajouté au réseau.

La station Burrard sera fermée dès le début de l'an prochain.

La station a été construite en 1985 juste avant l'Expo 86 et aucune grande rénovation n'a eu lieu pendant ces 36 ans d’opération.