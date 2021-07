Une Première Nation récompense ceux qui dénoncent les infractions au protocole sanitaire

Il suffit d'un cas actif dans la communauté et que cette personne ne respecte pas les mesures de sécurité pour que cela menace toute la communauté, explique le chef Dana-Tizya-Tramm. Les chiffres ne mentent pas, dit-il. Les trois cas actifs peuvent devenir neuf et plus encore, et c’est quelque chose que l’on ne peut pas laisser faire.

Le chef affirme que l'objectif n'est pas de punir et d'infliger des amendes, mais qu’il s'agit avant tout d'éduquer et d'encourager les résidents à aider à assurer la sécurité de leur communauté.

Dana Tizya-Tramm est le chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin du village d'Old Crow dans le nord du Yukon. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle

Vendredi, un avis public du gouvernement Vuntut Gwitchin indiquait que les personnes qui ne respecteraient pas les mesures de sécurité publique telles que le couvre-feu et des restrictions sur les rassemblements seraient passibles d’amende.

La communauté n’ayant pas réussi à embaucher un agent de sécurité communautaire, elle voit donc dans ces récompenses la possibilité de faire de toute la communauté, un agent de sécurité communautaire . Pour s’assurer du bon fonctionnement de l'initiative, les dénonciations doivent être basées sur des preuves comme des photos, précise Dana-Tizya-Tramm.

C’est uniquement un moyen pour nous de dire "nous vous surveillons". Une citation de :Dana-Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin d’Old Crow

Récemment le gouvernement du Yukon a renforcé les mesures imposées par les [arrêtés ministériels pris conformément à la Loi sur les mesures civiles d’urgence] (CEMA) sans envoyer de personnel dans les communautés, dit le chef de la Première Nation et par conséquent l'entière responsabilité du respect des mesures sanitaires repose donc sur le gouvernement Vuntut Gwitchin.

La mesure devrait rester en place tant qu’il n’y aura pas d’agent de sécurité communautaire ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas actifs de COVID-19 dans la communauté d’Old Crow.