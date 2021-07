Vaccination : le CIUSSS MCQ prépare les cliniques pour l’automne

Plusieurs centres de vaccination de la Mauricie et du Centre-du-Québec se trouvent dans les arénas municipaux. Certaines villes ont décidé de ne pas renouveler leur entente avec le CIUSSS afin que les arénas puissent retrouver leur vocation à l’automne.

À Nicolet, le centre de vaccination se trouvera à l’hôtel Montfort à compter de jeudi. Le contrat initial entre la Ville et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre prévoyait une occupation jusqu’à la fin du mois d’août. Nicolet ne souhaitait pas renouveler l’entente et a trouvé une solution à l’hôtel.

Ça n’a pas été compliqué. En fait, je vous dirais que les partenaires ont embarqué, ils ont été super proactifs, agiles pour organiser tout ça , affirme la mairesse Geneviève Dubois. Elle ajoute que le CIUSSS a aussi changé de stratégie pour opter de plus en plus pour des cliniques mobiles et nécessitait donc moins d’espace pour la clinique de Nicolet.

Avant la pandémie, l’aréna était en rénovation, ce qui fait que les associations sportives n’ont pas occupé les lieux depuis plus de deux ans. C’était important de redonner la glace aux jeunes et aux moins jeunes l’utilisent mais c’était aussi important de maintenir une clinique de vaccination sur notre territoire , conclut la mairesse.

À Trois-Rivières, la Ville espère pouvoir libérer la Bâtisse industrielle à la mi-août et Saint-Tite aimerait avoir accès à son aréna au mois de septembre. Le CIUSSS-MCQ précise qu’aucune autre date de déménagement n’est prévue pour le moment, mais que des équipes travaillent pour trouver d’autres sites afin d’honorer les ententes prises avec les différentes villes.

Louiseville toujours dans l’incertitude

Le Club de patinage artistique de Louiseville n’a toujours pas ouvert ses inscriptions pour la prochaine saison. Le service des loisirs et le CIUSSS n’ont pas encore confirmé de date de retrait de la clinique de vaccination.

Si ça va plus tard cet automne, le Club de patinage artistique va essayer de se trouver des heures de glace dans d’autres arénas pour commencer la saison comme d’habitude , affirme la présidente Chantale Gaboury. Elle raconte que les membres du club n’ont pas pu pratiquer leur sport depuis le mois d’octobre.

Le CIUSSS affirme évaluer l’évolution de la vaccination et ses besoins en espace pour peut-être opter pour un site de vaccination plus petit.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin