Lysanne Richard s'associe à un fabricant de serviettes de plage d'Hébertville

Cet exploit a marqué le coup d'envoi d'un partenariat entre elle, l'artiste-peintre Laurie Marois, de Normandin, et Solem, une jeune entreprise d'Hébertville qui a présenté une collection de serviettes de plage haut de gamme conçues en microfibre.

Pour Marie-Hélène Doucet, copropriétaire de Solem, ce partenariat était tout naturel. Laurie Marois une artiste-peintre coup de coeur puis Lysanne une athlète que l'on admire beaucoup. Pour moi et Mylène (Lessard, l'autre copropriétaire), le travail en collaboration, c'est vraiment important. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui est grandiose. On a vraiment une belle collection signature avec des pièces uniques , a-t-elle indiqué.

Le désir de trouver une solution à leur problème de serviettes mouillées a incité les copropriétaires à fonder leur entreprise, il y a bientôt trois ans. En mars, elles ont même quitté leur emploi pour se consacrer à ce projet, qui prend de l'expansion année après année.

L'un des quatre modèles de leur nouvelle collection présente l'athlète canadienne la plus décorée du plongeon extrême. On sent le vol, on sent le risque, le dépassement de soi que vous mettez dans votre entreprise aussi. Il y a tellement de points communs entre se lancer dans des projets et se lancer dans le vide , a lancé Lysanne Richard aux deux entrepreneures.

Cette collaboration tombe à point pour la plongeuse qui souhaite mieux faire connaître son sport au Québec. Elle projette par ailleurs établir un record Guinness avec un plongeon de haut vol à partir d'une montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu, au mois d’août. Il y a tellement d'impact sur le corps en plongeon de haut vol puisque en trois secondes, j'atteins 80 km/h et puis en moins d'une seconde, je passe à 0. Donc, c'est vraiment comme une voiture qui percute un mur à 80 km/h qui passe à 0. Tout ça, ça a un effet sur le corps. La façon de me préparer à ça c'est de faire la bonne préparation physique et mentale pour bien exécuter mon plongeon, parce que même quand je réussis très bien mon plongeon, c'est super difficile sur le corps , a-t-elle raconté.

L'artiste-peintre Laurie Marois pose devant son oeuvre, un magnifique toucan. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les trois autres modèles de la collection présentent des oeuvres créées par Laurie Marois. Tellement emballée par cette association, Laurie Marois a peint un toucan qui se retrouve sur une serviette, tout de suite après son congé maternité. L'inspiration est venue toute seule, je leur ai envoyé la première photo et elles ont dit: "Oui, c'est ça" , s'est-elle rappelée.

Le lancement de la collection signature n'est que la première étape de ce nouveau partenariat entre les quatre jeunes femmes. Des ententes avec d’autres artistes pourraient être conclues prochainement.

D'après un reportage de Laurie Gobeil