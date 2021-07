Elisapie Isaac se lance dans le cinéma avec un premier rôle dans le film V F C

L’auteure-compositrice-interprète inuk Elisapie Isaac fait ses débuts au grand écran dans le film d’horreur en réalité augmentée V F C, qui a été tourné au Québec en avril et qui sortira en 2022.

La bande sonore du film sera personnalisée selon les données biométriques enregistrées par le casque d’électroencéphalogramme installé sur la tête de chaque membre du public.

Les spectateurs et spectatrices regarderont donc V F C ensemble dans la salle de cinéma, mais ces personnes n’entendront donc pas la même trame sonore et musicale dans les écouteurs placés sur leurs oreilles.

V F C est le premier long métrage réalisé de C. S. Roy, qui a coproduit le film de Robin Aubert Les affamés. Étienne Lou, Matthew Kabwe, Justin Laramée et Ambica Sharma font également partie de la distribution.

Elisapie Isaac dans le film « V F C » Photo : Minelly Kamemura

Elisapie Isaac y incarne une chercheuse en sciences cognitives de la musique, qui devient phobique de la musique. Voyant ses collègues changer de comportement après avoir entendu le même morceau de musique, elle s’enfuit pour chercher un refuge hors d’un monde où la musique est partout.