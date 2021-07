Alerte d’orages violents en Outaouais et au sud d'Ottawa

Les météorologues d'Environnement Canada indiquent, mardi, en fin de journée, qu’ils surveillent des orages violents dans les secteurs Fort William-Shawville, Maniwaki-Gracefield et Low-Wakefield, en Outaouais, Ville d'Ottawa Sud-Richmond-Metcalfe, dans la région de la capitale fédérale, ainsi que Maxville-Alexandria et Prescott et Russell, dans l'est ontarien.