Alerte d’orages violents en Outaouais

Ces orages pourraient produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte, indique le site internet d’Environnement Canada.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules , rappelle Environnement Canada.

Il est conseillé au public de la région concernée de porter une attention particulière aux conditions météorologiques potentiellement dangereuses et de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.

L'alerte concerne également les secteurs Renfrew-Arnprior-Calabogie, Merrickville-Wolford-Kemptville et Brockville-Prescott pour lesquels les météorologues d’Environnement Canada surveillent un amas d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes et de la grêle de la taille d’un petit pois à une pièce de dix cents .

Cette ligne d'orages violents s'étend depuis Milburn jusqu'au parc national des Mille-Îles et se déplace vers le nord-est à 60 km/h. Des rafales pourraient souffler jusqu'à 90 km/h et de la grêle de la taille d'une pièce de 10 cents est également redoutée.

Une veille d’orages violents est également en vigueur pour la région de Gatineau, ainsi que de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, Prescott-Russell et Cornwall-Morrisburg.