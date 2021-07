Les cas de disparitions signalées augmentent à Moncton

Le nombre de disparitions signalées ces derniers jours à Moncton a augmenté. Parmi ces personnes, on compte trois femmes de plus de 30 ans.

Des disparitions sont régulièrement signalées à Moncton. Souvent, il s’agit d’adolescentes en fugue.

Cette fois, les cas qui sortent du lot concernent des femmes plus âgées. Elles ont 34 , 44 et 55 ans.

Deux d'entre elles ont été vues pour la dernière fois dans le centre-ville. Jusqu'à maintenant, l'une de ces trois femmes a été retrouvée saine et sauve.

D’après la GRC, ces cas ne sont pas liés.

Présentement, il n'y a aucun lien entre des disparitions de personnes dans la province du Nouveau-Brunswick. Il est quand même assez rare (que cela arrive). Si jamais c'est le cas, la police en informera le public. Une citation de :Nick Arbour, sergent et porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick

Une explication aux disparitions

Il est souvent difficile de déterminer les causes des disparitions, puisque la GRC ne dévoile que peu d'informations.

Trevor Goodwin travaille de près avec les personnes vulnérables, parfois portées disparues. Photo : Radio-Canada

D’après un travailleur sur le terrain, les signalements sont parfois causés par les déplacements des individus plus vulnérables.

Il fait beau dernièrement, l'été est arrivé. Et en plus, on assiste à la levée des restrictions sanitaires au Nouveau-Brunswick. Les personnes vulnérables, comme celles sans domicile fixe, sont plus portées à se déplacer. Une citation de :Trevor Goodwin, directeur du programme ReConnect du YMCA de Moncton

Selon lui, il peut arriver que ces personnes ne fréquentent plus la soupe populaire ou d'autres fournisseurs de services, et ce, pendant un certain temps.

Leur absence inquiète parfois les travailleurs sur le terrain, qui finissent par signaler leur disparition.

La plupart du temps, les personnes portées disparues sont retrouvées plus tôt que tard.

D’après les informations de Pascal Raiche-Nogue