Possible crime haineux à Hamilton : une arrestation

Un homme de 40 ans a été arrêté par la police de Hamilton mardi. Celle-ci enquête sur un possible crime haineux visant une mère musulmane et sa fille. La police affirme que le véhicule de l'homme « a presque happé une des victimes » dans un stationnement.

Elles auraient aussi été victimes d'insultes racistes et de menaces de mort.

Selon la police, les deux femmes marchaient dans un stationnement de la région d'Ancaster Meadowlands lundi vers 21 h 30. Selon les policiers, un véhicule est sorti d'une place de stationnement et a failli happer l'une d'elles.

Le conducteur a proféré des menaces à l'encontre de la mère et de la fille tout en utilisant des insultes raciales visant la communauté musulmane, toujours selon la police.

La mère, 62 ans, et la fille, 26 ans, ont traversé la rue en courant et se sont cachées derrière des buissons, peut-on lire dans un communiqué de la police. Les policiers disent que l'homme les a cherchées et a menacé de les tuer quand il les a trouvées.

L'une des femmes a couru en criant à l'aide, selon la police, et des personnes à proximité sont intervenues. L'homme est parti en voiture.

Indy Bharaj, un porte-parole de la police locale, a déclaré que le service travaille avec la mère et la fille pour les mettre en relation avec des ressources d’aide aux victimes.

Dans un communiqué, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a déclaré être profondément attristé par l'incident. On y précise que les deux femmes portaient le hijab.

De plus, le Conseil a partagé une déclaration des deux victimes. Nous sommes ébranlés mais pas brisés après l'attaque contre notre famille. Soyons clairs : cet individu a tenté de terroriser notre famille , peut-on lire dans la déclaration.

À la lumière de l'attaque de London, c'est incroyablement terrifiant pour notre famille. Trop, c'est trop. Le gouvernement doit s'engager à prendre des mesures plus fermes. Notre famille aurait pu être gravement blessée - et nous ne pouvons pas permettre que ces incidents continuent à se produire.

Un sommet national d'urgence sur l'islamophobie aura lieu le 22 juillet, a déjà confirmé le gouvernement fédéral.

L'homme fait face à plusieurs accusations

L'accusé dans l'incident de Hamilton fait face à des accusations d'agression armée, de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, de menaces de mort et de violation des termes de sa probation.

Krista-Lee Ernst, porte-parole de la police, a déclaré qu'aucune autre information ne serait communiquée pour le moment.

La police cherche toujours à savoir si des vidéos de surveillance du stationnement sont disponibles. M. Bharaj a déclaré qu'à sa connaissance, il n'y avait aucun passager dans le véhicule avec le conducteur.

La police demande instamment aux témoins de se manifester et de communiquer avec le sergent-détective intérimaire Michael Hall, de la direction des enquêtes criminelles, au 905-546-3851.

Les gens peuvent également fournir des renseignements de façon anonyme en appelant Échec au crime au 1-800-222-8477.

Les crimes haineux dans la communauté peuvent être signalés en ligne, en composant le 905-546-4925 ou en se rendant dans n'importe quel poste de police de Hamilton.

Avec des informations de CBC News