Le jazz reprendra ses aises à Rimouski avec le 35e Festi Jazz international

Des têtes d'affiche comme Michel Donato, Jane Bunnet and Maqueque et Steve Hill font partie de ceux qui doivent se produire en spectacle lors de l'événement.

Des artistes locaux seront aussi du Festival comme la pianiste Emie R. Roussel. Elle agit d'ailleurs à titre de porte-parole pour ce 35e festival.

Les membres du groupe Jane Bunnett et Maqueque se produiront au Festi Jazz cette année. (archives) Photo : Linus Records

Cette année, les artistes féminines seront particulièrement à l'honneur, ce qui représente toute une fierté pour les organisateurs.

Il y a Mme Térez Montcalm. C'est vraiment particulier parce qu'on a essayé l'an passé de l'avoir et ça ne marchait pas. Elle était en Europe, il y a deux ans aussi. Cette année, on s'est essayé puis évidemment, avec la pandémie, elle n'a pas voyagé. Donc, elle est restée ici et elle a dit oui. Elle a dit "go go go, on le fait!" , affirme le directeur général du Festi Jazz international de Rimouski, Sébastien Fournier.

Aussi, avec Jane Bunnett et Maqueque, saxophoniste torontoise, un groupe juste de filles. C'est incroyable! Vraiment jazz! Nommée trois fois aux Grammys; a gagné six Junos. Une artiste extrêmement talentueuse. Une citation de :Sébastien Fournier, directeur général du Festi Jazz international de Rimouski

La pianiste et compositrice rimouskoise Emie R Roussel est la porte-parole du 35e Festi Jazz de Rimouski. (archives) Photo : Radio-Canada

Certaines mesures sanitaires restent en vigueur cette année. Par exemple, seules 250 personnes peuvent se trouver en même temps à l'intérieur du chapiteau.

Par contre, les organisateurs n'écartent pas l'idée de mettre plus de billets en vente, s'il des assouplissements sont annoncés par le gouvernement.

Le public invité à participer

Le défi parents-enfants s'ajoute à la programmation cette année.

Les parents et leurs enfants qui jouent de la musique pourront interpréter ensemble un ou deux morceaux sur scène, encadrés par des professionnels.

On va avoir deux journées de formation avec eux avec des musiciens professionnels pour vraiment s'assurer que tout le monde soit bien. Puis, on va s'assurer de donner le plus de conseils possible pour que la performance soit magique , ajoute Sébastien Fournier.

Quelques spectacles doivent être présentés sur la promenade de Sainte-Luce-sur-Mer. (archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Les activités et les spectacles prendront place à différents endroits de Rimouski, mais aussi de Grand-Métis et de Sainte-Luce.

La programmation complète est disponible sur le site web du Festi Jazz. Les billets pour les spectacles payants sont en vente et le public peut réserver sa place pour assister aux concerts gratuits.

Avec les informations de Sophie Martin