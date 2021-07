« Ici, je porte un sourire », un mouvement qui porte à confusion

Le mouvement Ici, je porte un sourire utilise un logo qui porte à confusion. Il ressemble à celui de la Santé publique à l'exception du fait que le personnage sur le l'image ne porte pas le masque.

L'affiche reprend les codes de celle créée par la santé publique pour rappeler l'obligation du port du couvre-visage dans les commerces. Photo : Facebook - Ici je porte un sourire Centre-du-Québec

Le Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie a publié un communiqué évoquant une possible confusion avec une campagne du sourire déployée dans la région. Le regroupement rappelle à ses membres l’importance de suivre les mesures sanitaires.

On a été un peu surpris et aussi préoccupés parce que pour nous, la relance est commencée, on ne veut pas avoir d’embûche à cette relance-là , affirme la présidente du regroupement, Johanne Hinse. Elle dit n’avoir eu aucun écho à propos de membres qui encourageraient ce mouvement. La présidente invite les commerces et la population à respecter les mesures sanitaires en place pour éviter un retour de consignes plus strictes.

Une carte des commerces « sans masque »

Une carte répertoriant des commerces qui acceptent des clients non masqués circule actuellement en ligne.

Des commerçants, dont certaines grandes bannières, y apparaissent. Dans certains cas, des entreprises s'y trouvent malgré elles. Ce sont des clients qui ont réussi à entrer sans masque, sans être avertis qui inscrivent le nom du commerce sur la liste.

L’opinion publique varie concernant le port du masque. Certains croient que la vaccination et l’allègement des mesures devraient permettre d’arrêter le port du masque. D’autres craignent la propagation de la COVID-19 alors que plusieurs ne sont toujours pas pleinement vaccinés.

Avec les informations de Julie Grenon