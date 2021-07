Le directeur régional de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin, en a fait l’annonce mardi au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada. Il a précisé que la plateforme Clic Santé peut être utilisée dès maintenant par les porte-étendards de ce groupe d’âge ou par leurs parents afin de prendre rendez-vous.

On peut à présent obtenir la deuxième dose pour nos jeunes de 12 à 18 ans. C’est même possible de passer par Clic Santé. C’est à présent possible. Et d’avancer notre vaccin. Donc, les jeunes, 12 à 18 ans, sont invités à venir se faire vacciner. Vraiment, ça va nous permettre d’avancer plus rapidement , a fait savoir le Dr Aubin, qui occupe aussi un poste au conseil d'administration de l'Institut national de la santé publique.

Radio-Canada a pu constater que la deuxième dose est dorénavant accessible aux adolescents en prenant rendez-vous mardi soir pour des jeunes âgées entre 12 et 17 ans.

Seul le vaccin de Pfizer demeure autorisé pour ce groupe d'âge.

Avec Mélanie Patry