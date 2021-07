Devenue dangereuse, la Maison des jeunes de Saint-Germain-de-Grantham doit déménager

L'immeuble est en train de s'effondrer. On a eu un message de la Ville, car c'est un immeuble municipal, qu'il fallait trouver une autre option pour nous loger , explique d'entrée de jeu la présidente du conseil d'administration, Jessica Fradette.

Face à ce constat, les responsables de la maison des jeunes veulent amasser 150 000 $. Cet argent servira à absorber le coût des travaux et du déménagement dans un ancien salon funéraire qu'elle a récemment acquis pour poursuivre sa mission. On aimerait que les gens de Saint-Germain donnent et soient généreux. La Maison des jeunes, on en a grand besoin , indique la responsable de la relocalisation, Line Chamberland.

Le coordonnateur de l'endroit, Robert V. Huberdeault, rappelle que la maison des jeunes est plus que nécessaire. Ces jeunes-la ont vraiment besoin d'une place où ils peuvent s'exprimer et créer des liens significatifs avec les intervenants. C'est la meilleure place où un jeune peut se confier et être lui-même!

C'est comme une deuxième famille pour moi parce ce que, quand j'ai eu besoin d'aide, ils étaient toujours là pour moi! Une citation de :Juliette Bréniel, utilisatrice de la Maison des jeunes

C'est pertinent dans un village comme Saint-Germain d'avoir une maison des jeunes et un lieu d'attachement pour nos jeunes, un lieu où ils ne sont pas jugés ou rabaissés! , rajoute Mme Chamberland.

Effort collectif

Ce déménagement obligé sera, par ailleurs pour ces jeunes, l'occasion de mener à terme un important projet collectif. Par exemple, certains travaux seront faits par les utilisateurs. On va amener des matériaux là-bas. Il y a aura des travaux comme enlever les tapis, défaire certains murs. Ça, on a le droit de le faire. On va le faire avec eux en les équipant pour que ce soit sécuritaire , explique M. Huberdeault.

La Maison des jeunes occupe de toute évidence une place de choix dans le cœur de ces habitués.