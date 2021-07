Justin Trudeau de passage à Percé et Gaspé mercredi

Justin Trudeau doit se rendre en fin d'avant-midi à Percé, accompagné de la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, participera, via vidéoconférence, à une table ronde avec eux concernant différents enjeux de l'archipel.

Le chef du gouvernement canadien prendra ensuite la route vers Gaspé où il doit s'arrêter à l'usine de fabrication de pales éoliennes LM Wind Power.

LM Wind Power emploie 470 personnes à son usine de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Martin Toulgoat

Il est prévu que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne et, pour le gouvernement provincial, celui de l'Énergie et des Ressources naturelles et responsable de la Gaspésie, Jonatan Julien, fassent partie du cortège.

Après une visite des installations, une annonce devrait être faite devant les médias en après-midi.

Seule usine de fabrication de pales éoliennes de la province, LM Wind Power tourne à plein régime. Elle a notamment agrandi ses installations en 2017 afin d'honorer, entre autres, ses contrats avec l'État du Texas.

L'entreprise est alors devenue le principal employeur privé de la Gaspésie, employant quelque 470 personnes.