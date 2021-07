La murale de Louis Riel et Noël Ritchot se refait une beauté à Saint-Norbert

D’ici à la fin de l’année, la murale représentant Louis Riel et l'abbé Noël Ritchot – située à l’angle du chemin Pembina et de l’avenue de l’Église, dans le quartier Saint-Norbert, à Winnipeg – retrouvera ses couleurs éclatantes.

L’organisme Héritage Saint-Norbert, qui fait la promotion de la préservation du patrimoine de ce quartier, chapeaute la restauration de l'œuvre de Stephen Jackson, décédé en 2015 à l’âge de 69 ans.

À l’heure actuelle, lors de tournées historiques organisées par Tourisme Riel, les visiteurs ne peuvent voir qu’une photo de l’ancienne peinture, présentée par les guides. Louise May, qui est membre du conseil d’administration d’Héritage Saint-Norbert, fait savoir que l’œuvre refaite sera une réplique de l’original.

Stephen Jackson est un artiste de renommée au Manitoba. Cette œuvre en particulier était majeure pour lui. On a donc lancé l’invitation à quelques artistes pour la repeindre. En ce moment, on considère deux artistes qui pourraient le faire , dit-elle, ajoutant que les artistes ont des techniques leur permettant de reproduire les plus fins détails de l’œuvre à partir de photos.

Elle mentionne que les artistes sollicités sont fortement intéressés par ce défi de reproduction artistique.

Presque tous les artistes reproduisent les pièces des grands maîtres quand ils sont étudiants en art. C’est un défi intéressant; ça va être un bon projet pour eux. Ils feront la reproduction en étant conscients de l’authenticité et du style de Jackson , précise Mme May.

D'ici à ce que la murale soit refaite, ce qu’on peut voir sur le bâtiment qui accueillait l’œuvre de Stephen Jackson depuis 1997, c’est un mur de couleur grise.

Le mur du bâtiment à l'entrée de Saint-Norbert a été recouvert d'un enduit gris. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Le propriétaire de l’immeuble situé 3564, rue Pembina a fait recouvrir le mur de stuc, cet enduit pour mur extérieur qui crée l’effet du plâtre, afin d'aplanir la surface. Le but de l’opération est d’assurer la pérennité de l’œuvre une fois qu’elle sera refaite, comme l'explique Allen Schalla.

Quand [la murale] a été faite, il y a des décennies, ce n’était pas sur la bonne surface. C’était sur des briques avec beaucoup de fissures. Ça aurait dû être fait sur une surface plus lisse. Depuis, l’œuvre s’était détériorée; les couleurs avaient pâli , détaille-t-il.

Il ajoute que la remise à neuf de la murale s’inscrit dans un processus de revitalisation de sa propriété entamée il y a cinq ou six ans.

Une œuvre importante pour la communauté

Louise May explique que la communauté a exprimé son désir de revoir la murale de Louis Riel telle quelle sur ce mur longeant l'avenue de l'Église, bien que certaines voix se soient élevées pour demander du renouveau.

Mme May rappelle qu’avoir Louis Riel et l’abbé Noël-Joseph Ritchot illustrés à Saint-Norbert revêt un caractère historique important.

Louis Riel était vraiment à Saint-Norbert en 1869 avec l’abbé Noël-Joseph Ritchot et le Conseil métis. C’est ici, à l’église, que la constitution originelle a été écrite. C’est l’endroit où le nouveau gouvernement a été conçu [pour l’entrée du Manitoba au sein de la Confédération canadienne]. Ça met l’accent sur Saint-Norbert au plan national , raconte-t-elle.

L’œuvre pourrait donc continuer à mettre en lumière le passé de Saint-Norbert, d’autant plus qu’Allen Schalla, le propriétaire du bâtiment, indique qu'il envisage la possibilité d’ajouter un éclairage pour qu’elle soit visible la nuit.

Par ailleurs, depuis janvier, Héritage Saint-Norbert travaille pour que Saint-Norbert obtienne une désignation en tant que lieu historique national.

La Ville de Winnipeg a approuvé la démarche. Le dossier se retrouve maintenant entre les mains du fédéral, selon Louise May.