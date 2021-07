Le maire d’Alfred-Plantagenet veut défendre les couleurs progressistes-conservatrices

L’élu municipal veut défendre les couleurs du Parti progressiste-conservateur lors des prochaines élections générales ontariennes qui auront lieu en juin 2022.

La décision de M. Sarrazin était devenue, dans les différents cercles politiques de la région, un secret de polichinelle.

Selon un courriel envoyé aux membres de l’Association régionale, sa candidature est la seule à avoir été approuvée par le comité provincial des candidatures.

Pour nous, c’est important d’avoir quelqu’un pour charrier notre voix à Toronto , explique-t-il.

Élu maire d’Alfred-Plantagenet pour la première fois en 2018, Stéphane Sarrazin a lentement, mais sûrement, fait sa place, devenant, en décembre dernier, le président des Comtés unis de Prescott et Russell.

Aujourd’hui, il assure se sentir prêt à passer à l’échelon supérieur.

Oui, ça fait trois ans que je suis en politique, mais j’ai fait ça à temps plein. Puis, c’est quelque chose qui m’intéresse énormément. J’ai sauté là-dedans.

Le récent passage dans la région de la ministre des Transports et des Affaires francophones, Caroline Mulroney, fin juin, avait mis la puce à l’oreille à beaucoup de monde.

Moi, je dirais que ça fait environ trois mois que j’ai vraiment dit : "On va de l’avant" , assure toutefois M. Sarrazin.

Amanda Simard bientôt investie

La visite de la ministre Mulroney n’a pas surpris la députée provinciale actuelle, Amanda Simard, qui avait initialement été élue sous la bannière progressiste-conservatrice.

En juin 2018, elle avait réussi à gagner une circonscription acquise au Parti libéral de l’Ontario depuis 37 ans.

Nommée adjointe parlementaire de la ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, elle avait finalement quitté les troupes progressistes-conservatrices le 29 novembre 2018, dans la foulée de la crise linguistique provoquée par les décisions du gouvernement de Doug Ford de supprimer le poste de commissaire aux services en français indépendant et de mettre sur la glace le projet d’Université franco-ontarienne.

En janvier 2020, elle avait finalement annoncé sa décision de rejoindre les rangs libéraux.

La députée libérale de Glengarry-Prescott-Russell, Amanda Simard (archives) Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, l’ancienne conseillère municipale du canton de Russell se tient prête pour une chaude lutte dans la région.

On doit s’attendre à ce qu’il y ait de plus en plus de présence du Parti conservateur dans le comté dans les prochains mois jusqu’à l’élection, parce que justement, ils vont essayer de se racheter , dit-elle.

Sans surprise, c’est elle qui défendra les couleurs libérales dans Glengarry-Prescott-Russell, l’an prochain, même si la date de son assemblée d’investiture n’a pas encore été fixée et que certaines voix locales du parti s'étaient, au départ, montrées réticentes.

J’ai plusieurs personnes sur mon association, dans mon équipe et ceux qui m’appuient qui veulent avoir une rencontre en personne pour célébrer [mon investiture] , explique-t-elle.

Le thème de sa campagne à la réélection sera clair.

Pour moi, ce n’est pas une question de candidat. C’est une question de tout ce que nous avons vécu avec Doug Ford dans les dernières années , lance l’élue franco-ontarienne qui dit avoir vraiment l’énergie pour aller briguer ce mandat-là .

Je me suis vraiment impliqué dans tous les dossiers possibles auprès d’organismes. Des fois, je me demande si je ne suis pas plus impliqué que notre députée. Une citation de :Stéphane Sarrazin, candidat à l’investiture progressiste-conservatrice dans Glengarry-Prescott-Russell

La candidature de Stéphane Sarrazin doit, quant à elle, être officialisée de façon virtuelle, jeudi.

Ensuite, il sera temps pour lui de préparer la campagne pour tenter de déloger Mme Simard qui, en 2018, avait déjà battu un autre maire de la région, celui du canton de Russell, Pierre Leroux, qui représentait alors le Parti libéral.