Un signal d'alarme des serruriers et des installateurs de système de sécurité

Les serruriers de la région lancent un signal d'alarme à Québec : si rien n'est fait rapidement pour former des serruriers et des installateurs de systèmes de sécurité en région, ces petites entreprises sont menacées de disparaître.

Déjà, il n'y a plus aucun serrurier accrédité à Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, et à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Selon Jean-Marc Beaulieu, propriétaire de Beaulieu Totale Sécurité, à Chicoutimi, le recrutement est carrément impossible. On place des annonces pour avoir des candidats, recevoir des CV puis on ne reçoit strictement rien, c'est zéro , a-t-il raconté.

Exigences particulières

Pour devenir serrurier ou installateur de système de sécurité électronique, il faut un permis du Bureau de la sécurité privée (BSP), le même organisme qui gère les agents de sécurité pour le transport des valeurs. Le BSPBureau de la sécurité privée s'assure aussi que les futurs employés n'aient aucun antécédent judiciaire et aucune fréquentation avec les milieux criminels. On ne peut pas engager des gens à volonté, ça nous prend vraiment des gens qui ont des permis d'agent pour être soit serrurier ou installateur de système de sécurité , confirme Jean-Marc Beaulieu.

Pour être serrurier, la loi exige aussi qu'un candidat ait suivi un an de formation à La Prairie en Montérégie, à Québec ou à Montréal. Le diplôme d'études professionnelles (DEP) pour les installateurs de système de sécurité n'est pas exigé par le Bureau, mais les candidats doivent tout de même suivre une formation encore une fois disponible seulement dans les grands centres.

Aucun candidat

Les entreprises en serrurerie constatent donc que personne dans la région ne s'inscrit dans ces programmes. Les orienteurs, à l'école, ils vont voir des gens qui ont de la dextérité manuelle puis qui sont débrouillards, ils ne les enverront jamais en système de sécurité électronique ou en serrurerie. C'est comme des domaines méconnus , a lancé pour sa part, Patrick Boivin, propriétaire de SBL Sécurité à Jonquière.

Contrôleuse chez SBL Sécurité, Andrée Brassard indique qu'il lui faudrait un ou deux serruriers en plus pour répondre aux besoins urgents du secteur commercial. Normalement, c'est de donner une réponse à notre clientèle commerciale dans les 24 heures. Présentement, ça devient un petit peu difficile en période estivale , a-t-elle souligné.

Chez Beaulieu Total Sécurité, tous les serruriers accrédités doivent être sur la route. À ce moment-là, on ne sera plus capable de répondre instantanément aux clients qui vont se présenter au comptoir. Il va y avoir des délais de livraison d'une journée, deux jours, trois jours , précise Jean-Marc Beaulieu.

Ce qu'on demande, c'est la possibilité de former nos employés en entreprise et qu'ils aillent par la suite faire les examens régis par le ministère pour avoir le diplôme à la fin, précise Andrée Brassard. Si ça ne se produit pas, le métier de serrurier ou d'installateur de système de sécurité, dans une ou deux décennies, va mourir, ça va s'éteindre.

Patrick Boivin est le propriétaire de SBL Sécurité à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Pour une formation en entreprise

Seul le Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries en Montérégie détient l'autorisation de former des serruriers, autorisation qu'il partage avec des centres de formation professionnelle (CFP) à Québec et à Montréal.

Ça fait trois ans qu'on milite pour qu'il y ait une formation continue, mais en atelier (entreprise). Donc une alternance travail-étude 80 % chez l'employeur et 20 % au centre de formation professionnelle , a rappelé Sylvain Roy, président de la Corporation des maîtres-serruriers du Québec.

Au CSScentre de services scolaire des Grandes Seigneuries, à La Prairie, on indique qu'une nouvelle formule d'enseignement en alternance travail-étude est maintenant disponible dans les trois CFPcentres de formation professionnelle . Sauf que dans les faits, seuls les gens inscrits en Montérégie ont accès à la formule dite 50-50, soit 50 % de la formation en entreprise, 30 % en virtuel et 20 % en présentiel. La 1re cohorte débutera le 11 août.

Le CSScentre de services scolaire précise d'autre part que l'alternance travail-études ne sera pas offerte pour le programme Installation de système de sécurité. Les élèves doivent avoir les autorisations pour faire des stages et les stages ne sont pas possibles sans avoir préalablement le diplôme , a annoncé Hélène Dumais, porte-parole du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

Au Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys, à Saint-Laurent, le directeur de la formation professionnelle, Réal Paquette, se dit parfaitement conscient des difficultés de recrutement partout au Québec et souhaiterait adapter l'offre à la demande de formation. Dans les faits, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries ne nous autorise qu'à une cohorte par année, qui n'est pas en alternance travail-étude , a-t-il ajouté.

Onze personnes sont inscrites pour la cohorte débutant en septembre.

Une amende possible