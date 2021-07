Space Jam: A New Legacy lance une collection de NFT

La nouvelle mouture du film Space Jam, qui met en vedette le joueur de basketball LeBron James et les personnages animés des Looney Tunes, s’inscrit dans l’ère du temps en lançant sa propre collection d’objets numériques en jetons non fongibles (NFT).

Space Jam: A New Legacy est la suite du film familial Space Jam, sorti en 1996, qui avait pour tête d’affiche Michael Jordan, l’idole de plusieurs générations de fans de basketball. Cette fois-ci, c’est LeBron James, nouvelle vedette de l’heure dans ce sport, qui s'immisce dans le monde des dessins animés de Warner Bros.

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

Au lieu d’offrir aux enfants des jouets ou des cartes physiques à collectionner de Titi et Bugs Bunny, l’équipe de la maison de production américaine mise plutôt sur des objets numériques. Par exemple, un habillage (skin) à l’effigie de LeBron James a été déployé lundi dans le jeu Fortnite. Mais le plus surprenant demeure les 91 000 jetons non fongibles (NFT) représentant des personnages du film que les internautes pouvaient se procurer gratuitement lundi par le biais du nouveau site niftys.com.

Les NFT sont un moyen amusant et excitant pour les fans de célébrer leur amour pour nos personnages. Une citation de :Pam Lifford, présidente des marques et expériences mondiales de Warner Bros

Identifié comme étant la destination ultime pour les artistes, les adeptes de collections et les conservateurs et conservatrices , Nifty’s a épuisé les stocks de NFT de Space Jam: A New Legacy en moins d’une journée.

Les internautes ont pu mettre la main sur des versions animées en 2D et en 3D de huit personnages des Looney Tunes en plus de LeBron James, tous classés selon cinq niveaux de rareté.

Difficile toutefois de prévoir pour le moment si ces objets numériques prendront de la valeur.

Moins polluants, les NFT?

Les NFT semblent une alternative moins polluante aux jouets tangibles, souvent fabriqués à partir de matériaux néfastes pour l'environnement.

La technologie de la chaîne de blocs, utilisée pour ces objets numériques, est pointée du doigt pour la grande quantité d’énergie qu’elle consomme pour fonctionner. Mais Nifty’s mentionne sur son site utiliser la méthode Palm NFT Studio, qui permettrait de réduire sa consommation d’électricité de 99 % par rapport à d’autres.

Le film Space Jam: A New Legacy prendra l’affiche le 16 juillet prochain sur HBO Max.