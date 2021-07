La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a dû effectuer un sauvetage on ne peut plus canadien en venant à la rescousse de deux plaisanciers coincés dans le nord du Manitoba. Ces derniers traversaient un barrage de castor en pagayant sur un lac.

La GRCGendarmerie royale du Canada de Thompson a reçu un appel vers 22 h 30 samedi soir concernant deux plaisanciers coincés près d'un lac, à 53 kilomètres au sud de Thompson. Les deux personnes avaient perdu l'embarcation qu'elles utilisaient pour se rendre à leur camp.

Pour leur venir en aide, les policiers ont tenté d’utiliser un sentier de motoneige mais ont dû faire demi-tour à cause du terrain marécageux. Finalement, ils ont réussi à rejoindre les deux hommes cinquantenaires, grâce à l’aide d’agents de la conservation du parc provincial du lac Paint.

Barrage de castor et canots

Mais pour y parvenir, il leur a d'abord fallu traverser un barrage de castor puis parcourir environ trois kilomètres dans les bois jusqu'au lac, qui ne porte pas de nom. L’équipe de sauvetage est alors parvenue à trouver deux canots appartenant à des gens vivant dans le secteur.

Le lac ne porte aucun nom sur les cartes du Manitoba. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Les policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada et les agents de conservation de la faune du parc ont ensuite pagayé environ un kilomètre avant de retrouver les plaisanciers, qui étaient sains et saufs et n’avaient pas besoin de soins médicaux.

C'est un sauvetage typiquement canadien avec des barrages de castor, des canots et des gendarmes de la GRC , plaisante l'inspecteur Chris Hastie, chef du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de Thompson.