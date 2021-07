De nouveaux services pour les personnes ayant de graves troubles de comportement

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant en a fait l’annonce mardi après-midi à Rouyn-Noranda.

L’URCI vise à offrir des services supplémentaires aux personnes ayant de graves problèmes de comportement.

Souvent, ce sont des enfants qui sont exclus du milieu scolaire parce qu’ils font des crises sans arrêt, quand ils deviennent adultes, les parents sont souvent obligés de les placer très tôt. Ce sont vraiment des jeunes qui demandent beaucoup d’attention et beaucoup de services , explique le ministre Carmant, qui a eu à intervenir auprès de cette clientèle lorsqu’il était neurologue à l’hôpital Sainte-Justine.

Depuis 2007, la région réussit à se démarquer dans les soins offerts aux personnes présentant des troubles de comportement grâce à la mise en place d’une ressource d'assistance continue, soit le Giron à La Sarre.

Bonifier les services déjà présents en Abitibi

La résidence le Giron accueille 12 personnes ayant une déficience intellectuelle, un spectre du trouble de l’autisme ou un autre handicap qui mènent à l’apparition de troubles de comportement graves.

Actuellement, on a vraiment une belle offre de service pour 12 résidents. L’objectif est de faire une réinsertion dans la communauté pour certains d’entre eux lorsque c’est possible au bout d’un long séjour pouvant évoluer de trois à cinq ans habituellement précise Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS-AT) en ajoutant que le deux millions de dollars supplémentaires octroyés par le gouvernement permettront d’améliorer les locaux et d’engager du personnel supplémentaire.

De dédier une équipe complète, que ce soit des psychologues, des ergothérapeutes, des éducateurs et autres pour être capable d’accompagner et intensifier l’offre de service. En ayant une telle approche, on pense bien que l’objectif de réinsertion dans la communauté va être davantage possible ou à plus court terme.

Le gouvernement du Québec va investir 6 millions de dollars pour transformer trois ressources à assistance continue (RAC) en Unité de réadaptation comportementale intensive (URCI) dans la province.

Les deux autres URCI seront installées dans la Capitale-Nationale et en Montérégie.