Une pétition lancée contre le feu d'artifice de la Fête du lac des Nations

Émilie Hamel souhaite sensibiliser les gens sur leurs choix festifs pour les célébrations à venir. Elle craint les impacts négatifs des feux d'artifice sur l'environnement.

Je me dis que même s’il n’y a pas beaucoup de gens qui signent, le but est que les gens aient l’occasion de réfléchir sur nos pratiques festives, a-t-elle confié. On dit que Sherbrooke est une ville verte, je suis bien d’accord. On aime ça mettre des arbres, on aime ça mettre ça propre. Mais ce n’est pas seulement une question de végétation, c’est aussi un moyen de consommation.

La pétition électronique sera envoyée au maire de Sherbrooke plus tard cette semaine. Je me dis que ce serait intéressant que, pendant les prochains conseils, il y ait une discussion par rapport aux priorités sur le plan environnemental , souhaite-t-elle.

Mme Hamel est consciente que les feux d’artifice mobilisent les foules et qu’il y a du travail à faire quant à la sensibilisation. C’est sûr que deux, trois jours, ce n’est pas beaucoup. Mais si on en parle encore par la suite, même à la suite des feux de samedi, bien ça aura déjà un impact, peu importe le nombre de signatures.

La pétition NON au feu d’artifice géant du Lac des Nations, prévu à Sherbrooke, le 17 juillet 2021 se trouve sur la page Facebook Mouvement Sherbrooke Démocratie. Elle a pour l'instant récolté moins de 20 signatures.

De son côté, l'organisation de la 40e édition de la Fête du lac des Nations promet le plus grand feu d’artifice jamais lancé à Sherbrooke, samedi soir.