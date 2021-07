Noyade d'une fillette de 4 ans à Shannon : Le coroner conclut à une mort accidentelle

Près d’un an après la mort de la petite Léa Fiset à Shannon, le coroner conclut à une noyade accidentelle. La fillette de 4 ans a été portée disparue pendant plusieurs heures avant d’être retrouvée dans la piscine de voisins.

Une autopsie a été effectuée sur le corps de la fillette le 11 août 2020. Selon le rapport du coroner Donald Nicole, aucune preuve d’intervention d’un tiers, aucune lésion traumatique ni aucune lésion anatomique préexistante ne peuvent expliquer la mort, et la petite Léa est probablement morte d’une noyade.

Me Nicole ajoute que la petite fille avait des troubles de comportement, souffrait d’un retard de développement global et était téméraire de nature.

Surveillance de la petite

Dans son rapport, le coroner indique que les troubles de comportement de la fillette ont laissé croire au voisinage que sa famille n’assurait pas une surveillance adéquate de l’enfant dans les mois précédents le drame. D’ailleurs, il est fréquemment arrivé qu’elle sorte en cachette pour errer dans le voisinage.

Cependant, aucun signalement n’avait été fait auprès de la Direction de la protection de la jeunesse.

La Sûreté du Québec a été appelée vers 17 h 30. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La famille de la petite fille a également indiqué avoir installé des alarmes sonores au niveau des accès de la résidence en plus de dispositifs sur les poignées de porte pour l’empêcher de les ouvrir. Les dispositifs sonores n’étaient toutefois pas en fonction au moment du drame.

Selon ses proches, Léa Fiset ne savait pas nager et avait peur de l’eau, mais elle était attirée par les jouets gonflables.

Déroulement des événements

Selon le coroner, la fillette était à l’intérieur de la résidence dans l’après-midi du 9 août. Elle était couchée dans un lit auprès d’un proche qui s’est endormi.

Elle a été retrouvée sur une propriété voisine et reconduite à la maison par un autre enfant aux alentours de 16 h. Un membre de la famille croit qu’elle s’est sauvée par la porte permettant d’accéder au garage, puisque le mécanisme sur la poignée de porte était brisé et avait été retiré.

Des voisins sont allés déposer des peluches près des lieux du drame. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Lorsque le proche s’est réveillé vers 16 h 30, la petite Léa avait disparu. Après des recherches dans le secteur, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés vers 17 h 30.

Ce n’est qu’un peu plus de six heures plus tard qu’elle a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire dans une piscine hors terre d'une résidence du secteur. La propriété ainsi que la piscine où elle a été retrouvée avaient été vérifiées à plusieurs reprises dans les heures précédant la découverte.

Selon le coroner, la témérité de la fillette a probablement contribué en grande partie à l’accident. Il croit qu’elle est montée sur un bac de rangement, pour contourner le garde-corps en s'agrippant à celui-ci, pour accéder à la piscine, pour enlever sa robe et pour essayer d’embarquer sur un objet gonflable en forme de pointe de pizza qui flottait à la surface de l’eau près de l’escalier .

C’est à ce moment qu’elle serait tombée et se serait noyée dans la piscine. Le coroner croit que son corps se trouvait sous l’objet gonflable, ce qui expliquerait qu’il était difficilement visible par l’équipe de recherche.