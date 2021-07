La statue d’Emily Murphy aspergée de peinture à Edmonton

La statue d’Emily Murphy, première femme magistrate de l’Empire britannique et militante pour les droits des femmes, a fait l'objet d'un acte de vandalisme lundi, dans le parc du même nom, à Edmonton.

Le monument a été aspergé de peinture rouge et le mot raciste y a été peint de la même couleur.

Les personnes qui ont fait ce geste n’ont pas tort. Elle était raciste , lance Christina Hardie, conservatrice pour le Edmonton City as Museum Project (ECAMP), un projet de musée virtuel du Edmonton Heritage Council, qui explore l’histoire de la capitale albertaine.

Une figure controversée

Emily Murphy est née en 1868 à Cookstown, en Ontario, et est décédée en 1933 à Edmonton.

Elle a entre autres été à la tête des Célèbres cinq (Famous Five).

Ce mouvement composé de cinq femmes, dont Henrietta Muir Edwards, Irene Parlby, Louise McKinney, et Nellie McClung, a notamment lutté pour que les Albertaines obtiennent le droit de vote et pour faire reconnaître les femmes comme des « personnes » en vertu de la loi canadienne.

Cinq pionnières des droits des femmes, de gauche à droite : Nellie McClung, Louise McKinney, Henrietta Muir Edwards, Emily Murphy et Irene Parlby. Elles se sont battues pour faire reconnaître le statut juridique de « personnes » aux femmes. Photo : Radio-Canada / Archives provinciales de l'Alberta

Christina Hardie croit cependant qu'aujourd'hui beaucoup de gens ignorent certaines opinions jugées racistes qu'a formulé Emily Murphy.

C'est pour cela que le Edmonton City as Museum Project a dédié une page de son site Internet aux controverses dont fait l'objet la militante.

On célèbre souvent son rôle au sein des Célèbres cinq, en tant que magistrate et son implication au sein du mouvement des suffragettes, mais il ne s’agit que d’une partie de son histoire, soit la partie qui reflète la société dominante , déplore Christina Hardie.

"Famous five", cinq Albertaines qui ont marqué l'histoire des femmes canadiennes : Henrietta Muir Edwards, Louise McKinney, Emily Murphy, Nellie McClung et Irene Parlby. Peinture murale de Kris Friesen, Edmonton. Photo : Radio-Canada / Mylène Briand

Elle souligne que certains écrits d’Emily Murphy, comme son livre The Black Candle, qui accusait les immigrants chinois d’importer et de vendre de la drogue aux jeunes Canadiens, étaient racistes.

Il est aussi important d’examiner son rôle en tant que féministe et suffragette. [...] Elle se battait pour le droit des femmes qui lui ressemblaient, c’est-à-dire des femmes blanches, de la haute société, éduquées et protestantes , dit-elle.

Stérilisations forcées

Le professeur émérite à la faculté de droit de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique, John McLaren, pense lui aussi que certaines facettes de l’histoire d’Emily Murphy sont problématiques.

Elle soutenait la loi albertaine pour la stérilisation forcée et en a fait la promotion , dit-il, en faisant référence à la Loi sur la stérilisation sexuelle de l'Alberta qui a permis à des médecins, de 1928 à 1972, de forcer la stérilisation de personnes décrites comme inaptes .

Beaucoup de femmes autochtones ont été stérilisées à cause de cette loi , précise Mme Hardie.

Que faire de ces statues?

Pour John McLaren et Christina Hardie la présence de monuments historiques comme la statue d’Emily Murphy pose la question de la manière dont l’histoire est commémorée dans nos sociétés.

Même s'ils soutiennent que les opinions de la militante reflètent son époque, ils pensent que les monuments devraient mettre l’histoire et l'héritage des personnages qu’ils représentent en contexte.

Un timbre à l'effigie d'Emily Murphy, écrivaine, politicienne et juriste. Photo : Bibliothèque et Archives Canada