Les sonnettes intelligentes Amazon Ring plus privées qu'avant

Les vidéos captées par les sonnettes intelligentes Amazon Ring seront bientôt gardées en lieux beaucoup plus sûrs. L’entreprise a annoncé mardi déployer progressivement sur ces appareils le chiffrement de bout en bout partout dans le monde.

Cette fonction de chiffrement était déjà testée par une poignée de personnes aux États-Unis. Mais voilà qu’Amazon a décidé de l’étendre à l’ensemble de ses utilisateurs et utilisatrices.

Résultat : les vidéos captées par les caméras des sonnettes intelligentes Ring ne pourront être regardées que par leur propriétaire sur leur appareil iOS ou Android. Amazon n’aura plus accès à ces images, et ne pourra plus les transmettre aux autorités comme elle l’a déjà fait à quelques reprises par le passé aux États-Unis.

Le chiffrement de bout en bout est compatible avec la majorité des modèles de sonnettes intelligentes de l’entreprise, selon le site web de Ring  (Nouvelle fenêtre) . Les appareils de la marque qui fonctionnent avec une pile ne sont pas pris en charge, par exemple.

Activer le chiffrement

Pour activer ce type de chiffrement sur une sonnette intelligente Amazon Ring, il faudra d'abord mettre à jour son appareil. Il faut se rendre par la suite dans le centre de contrôle de l’application Ring, sélectionnez Cryptage vidéo , Paramètres avancés , puis Cryptage vidéo de bout en bout .

Ensuite, il faut appuyer sur Commencer , et suivre les instructions à l’écran. Une fois toutes ces étapes effectuées, les propriétaires de Ring peuvent appuyer sur le bouton de la sonnette pour tester si la fonction est en marche.

La mesure de sécurité peut être désactivée à tout moment dans le Centre de contrôle de l’application.

La sécurité renforcée

En plus d’étendre le chiffrement de bout en bout partout dans le monde, Amazon a annoncé d’autres mesures de cybersécurité, dont l’ajout de Captcha dans l'applications Ring, qui filtre les robots informatiques tentant de se connecter à un compte.

Déménagement oblige, si vous avez à transférer la propriété d’un appareil Ring à une autre personne, le processus sera bientôt plus simple et pourra se faire dès les prochaines semaines directement par le biais de l’application Ring.