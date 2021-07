À la défense du droit de vote et de la démocratie, Biden sonne l'alarme

Dans une allocution passionnée d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle il n'a pas mâché ses mots, le 46e président américain a mis en garde contre l' assaut en cours mené contre la démocratie .

De tels efforts contre le droit de vote ne sont pas sans précédent , a-t-il dit, mais ils revêtent désormais des formes pernicieuses .

Dénonçant la subversion électorale , il a pourfendu les efforts des républicains de plusieurs États pour imposer des restrictions sur le vote. Ils veulent pouvoir rejeter le compte final et ignorer la volonté du peuple si leur candidat préféré perd , a-t-il lancé.

Depuis les élections de novembre dernier, 17 États ont adopté un total de 28 lois qui restreignent l'accès aux urnes, et au moins 880 projets de loi à la portée variée ont été présentés dans 49 États, selon une recension effectué en juin par le Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l'Université de New York.

Ne vous y trompez pas, les intimidateurs, les marchands de peur et les colporteurs de mensonges menacent les fondements mêmes de notre pays , a lancé le président Biden.

En 2020, l'élection a été mise à l'épreuve sur plusieurs fronts, a-t-il soutenu, citant la pandémie, la contestation des résultats de la présidentielle de novembre et l' insurrection violente menée contre le Capitole, en janvier.

Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Les Confédérés, à l'époque, n'ont jamais pris d'assaut le Capitole comme l'ont fait les insurgés le 6 janvier dernier , a-t-il poursuivi. Je ne dis pas cela pour vous alarmer. Je dis cela parce que vous devriez être alarmés.

Y voyant un impératif national , il a notamment appelé à l'adoption de la vaste réforme électorale que le Sénat a reléguée aux oubliettes en juin dernier. Il a déploré que les sénateurs républicains se soient opposés à l'ouverture même des débats.

Le projet de loi démocrate, adopté par la Chambre des représentants en mars dernier selon des lignes partisanes, prévoit notamment d'élargir les possibilités de s'inscrire sur les listes électorales, d'obliger les États à permettre le vote par anticipation et d'exiger plus de transparence sur les financements de campagne.

Ce n'est pas la première fois que Joe Biden défend le droit de vote depuis son investiture, mais les groupes de défense des droits civiques et même certains élus démocrates lui ont jusqu'ici reproché une approche trop timide.

Si le plaidoyer livré mardi était sans contredit le plus virulent, il passait toutefois sous silence une requête des plus progressistes : l'élimination du filibuster , une règle du Sénat imposant une majorité de 60 voix (sur un total de 100) plutôt qu'une majorité simple pour l'ouverture des débats sur un projet de loi.

Une telle solution – qui ne serait pas sans risques pour les démocrates lorsqu'ils perdront leur contrôle étroit du Sénat – permettrait entre autres aux démocrates de débattre de la réforme électorale, puis de l'adopter à la majorité simple, sans même l'appui d'un seul républicain.

Bras de fer au Texas

Le discours de Biden survient au lendemain du départ pour Washington d'une cinquantaine d'élus démocrates de l'assemblée législative du Texas, qui ont fui l'État dans une tentative visant à bloquer l'adoption d'un projet de loi qui aurait pour effet de restreindre le droit de vote. Leur départ a privé la Chambre du quorum nécessaire à la tenue du vote, qui était attendu au cours des prochains jours.

Critiquant la perturbation du processus législatif, le gouverneur de l'État, le républicain Greg Abbott, a brandi la menace de les faire arrêter à leur retour.

Pour justifier leurs initiatives législatives, les républicains de plusieurs États, dont le Texas et la Georgie, invoquent les allégations, sans fondement, de fraudes électorales massives martelées par l'ex-président Donald Trump après la présidentielle de novembre dernier. Lui et ses alliés ont pourtant essuyé des dizaines de revers devant les tribunaux, y compris auprès de juges nommés par l'ancien président républicain.