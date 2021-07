Toronto pourrait rendre illégal l'acte de nourrir les pigeons

Les pigeons qui pullulent au centre-ville de Toronto et ceux qui les nourrissent sont dans la mire d'une conseillère municipale.

À l'heure actuelle, il est interdit de nourrir les pigeons dans les parcs, mais pas ailleurs dans la ville.

La conseillère Kristyn Wong-Tam voudrait que ce soit le cas dans « tout espace public ou privé à Toronto ».

Elle a présenté une motion à ce sujet dont le conseil municipal doit débattre jeudi.

La conseillère Wong-Tam demande au directeur municipal du service des normes et des permis d'évaluer la faisabilité d'un tel règlement, en prévision de la réunion en mars 2022 du comité de développement économique et communautaire.

Elle presse aussi la Ville de développer une méthode « d'enquête et de mise en application rapide » de la nouvelle règle. Selon sa motion, il suffirait aux résidents d'appeler au 311 pour se plaindre, s'ils voient quelqu'un qui nourrit des pigeons.

La conseillère du centre-ville reconnaît que certains résidents donnent de la nourriture aux pigeons parce qu'ils se soucient de leur bien-être, comme passe-temps ou pour ne pas gaspiller des restes .

Elle souligne toutefois que les grandes volées d'oiseaux dans les espaces publics et privés constituent une nuisance importante . Leurs fientes peuvent endommager des propriétés et créer des conditions non sanitaires, ajoute-t-elle.

C'est particulièrement problématique, dit-elle, dans les quartiers densément peuplés où les espaces verts sont recherchés désespérément par les familles.

Sa motion ne mentionne pas le montant de l'amende qu'elle aimerait voir la Ville imposer aux contrevenants.