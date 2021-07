Le Collège Aurora et ses chercheurs reçoivent un coup de pouce d’Ottawa

Cela donnera entre autres de meilleurs outils pour les chercheurs du territoire, ont également annoncé le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, et le ministre de l'Éducation du territoire, R.J. Simpson.

Les fonds avaient déjà été annoncés dans le budget fédéral de 2021 dans le but de soutenir le travail du gouvernement dans la création de l’université . La conférence de presse de mercredi a servi à en dévoiler un peu plus sur ce à quoi les fonds serviront.

Si une portion du financement va au travail de planification du gouvernement, une certaine portion servira à la division de la recherche du collège ainsi qu'à ses installations.

L’argent permettra d'augmenter la capacité de recherche du collège à court terme, et à plus long terme celle de l’université polytechnique, explique le président du collège, Andy Bevan. Cela va non seulement aider les facultés à faire leurs demandes de financement pour leurs recherches, mais ça aidera aussi le reste de la communauté de chercheurs du territoire.

Les fonds doivent aussi permettre d’aider à élaborer le plan des installations de la future université.

Le Collège Aurora sera transformé en une université polytechnique d'ici 2025-2026. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon le président, c’est dans ce plan que le collège devra s’assurer de respecter la promesse du gouvernement comme quoi l'ensemble des campus déjà éparpillés à travers le territoire bénéficieront de la transformation.

« Le co-investissement fédéral continue d’être la clé du maintien de programmes d’enseignement et de recherche de qualité dans le Nord et aide à faire en sorte que ces programmes puissent être adaptés aux priorités du Nord », a déclaré le président du collège.

Vers une première cohorte en 2025

Plusieurs changements de lois, changements à la structure administrative du collège et autres étapes de planifications devront avoir lieu au cours des quatre à cinq prochaines années pour permettre la rentrée de la première cohorte de la polytechnique prévue pour l’automne 2025.

Près d’une quarantaine de ces étapes doivent encore être accomplies d’ici la fin de l’année, si le gouvernement veut respecter ses échéanciers, selon son propre outil pour suivre les progrès en ligne.

D’ici la fin de l’année, le gouvernement devra notamment apporter des modifications à la Loi sur le Collège Aurora afin de changer le rôle de son conseil des gouverneurs pour que l'établissement soit plus indépendant du gouvernement.

Lors de la conférence de presse, le ministre R.J. Simpson et le président du collège ont assuré être sur la bonne voie pour respecter leurs échéances.

La transformation du collège doit être terminée en 2026.