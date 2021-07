La solution passe notamment par l'embauche de personnel, mais encore faut-il pouvoir trouver des professionnels formés.

Cet enjeu était le principal sujet de discussion lors de la visite récente à Edmundston de la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard.

La ministre a profité de sa visite pour s'entretenir avec la vice-rectrice du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton, Madeleine Dubé. Mme Dubé a pu parler en connaissance de cause, puisqu'elle a elle-même été ministre de la Santé, à l'époque du gouvernement Alward.

L’Université de Moncton et le recrutement en santé

Mmes Shephard et Dubé ont pu discuter des solutions au manque de ressources en santé, ainsi que du rôle que l'Université de Moncton peut jouer pour pallier cette pénurie, puisque le programme d'études de baccalauréat en sciences infirmières y est offert, notamment à Edmundston.

L'Université de Moncton est la seule institution francophone [en Atlantique] à former des professionnels en soins infirmiers , souligne Mme Dubé.

Et l'établissement est prêt à accueillir davantage d'étudiants et étudiantes, avance la vice-rectrice.

Nous sommes en train de regarder les diverses possibilités de recrutement, entre autres au niveau international. Une citation de :Madeleine Dubé, vice-rectrice du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton

Il y a aussi des efforts récents qui ont donné des résultats intéressants, comme le programme Passerelle, offert sur les trois campus [Edmundston, Shippagan, Moncton]. Le programme permet à des détenteurs de permis en soins auxiliaires de venir obtenir un baccalauréat. Nous avons recruté 25 nouvelles personnes l'an dernier. Nous cherchons aussi des moyens de faire autrement, pour faciliter l'intégration d'étudiants dans nos programmes , ajoute-t-elle.

Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton offre un programme de formation pour les futures infirmières. Photo : Getty Images / Adrian Wojcik

Cette année, l'Université de Moncton a produit près de 108 finissants, prêts à travailler et presque tous bilingues , rappelle Madeleine Dubé.

Ce sont des perles rares, qui n'ont pas de difficulté à trouver un emploi. Nos diplômés sont presque tous embauchés en milieu hospitalier, par le réseau de santé Vitalité principalement, mais aussi par le réseau Horizon et par des foyers de soins , précise Mme Dubé.

Des efforts concertés

Madeleine Dubé dit avoir senti une ouverture de la part de la ministre Shephard pour les possibilités offertes par l'Université de Moncton.

Tout le monde est préoccupé par la situation. Il faut faire preuve d'une ouverture à faire les choses autrement. Une citation de :Madeleine Dubé, vice-rectrice du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton

Des discussions sont en cours, avec Vitalité et le gouvernement, pour développer d'autres stratégies conjointes. Notre école de sciences infirmières réfléchit à la possibilité d'offrir un programme de formation de manière accélérée. Notre corps professoral est engagé dans la recherche de solutions aussi. C'est l'essence de la discussion que j'ai eue avec la ministre. Si nous jumelons nos efforts à ceux de Vitalité, on peut faire une différence et aller chercher plus d'étudiants et d'étudiantes.

Avec des renseignements de Marie-Hélène Lange