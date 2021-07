La place Nikitotek pourrait être relocalisée à l'Université de Sherbrooke

Une demande de subvention a été envoyée au gouvernement fédéral pour déménager la scène sur le campus. Mais la suite des choses reste à voir, selon le conseiller municipal Vincent Boutin.

L'Université de Sherbrooke a un intérêt pour faire une classe ouverte ou de l'animation spectacle et de le rendre accessible à la population , a-t-il confié.

Bien que le projet est embryonnaire, le conseiller se veut tout de suite rassurant quant à l'utilisation de la place pour les citoyens.

La place Nikitotek a été achetée par les Sherbrookois et Sherbrookoises à l'époque. Et c'est sûr que s'il y a un déménagement, bien on se doit de s'asseoir avec l'Université pour s'assurer que les Sherbrookois et Sherbrookoises y trouvent leur compte , a-t-il déclaré.

Après avoir été démantelée l'an passé, la place Nikitotek a été entreposée sur l'ancien lieu d'enfouissement de la rue des Pellerins, où elle se trouve toujours.

Elle était autrefois située au centre-ville de Sherbrooke.