Un homme qui roulait à 245 km/h sur la route 111 a été arrêté

Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme de 48 ans, de Val-d'Or, a été capté au cinémomètre pendant qu'il conduisait sur la route 111 à Saint-Marc-de-Figuery.

En plus d'un constat d'infraction pour grand excès de vitesse, le conducteur de la motocyclette a reçu une amende totalisant 2836 $ ainsi que 36 points d'inaptitude.

Son permis de conduire a aussi été suspendu.

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), dans une zone où la limite est de 100 km/h ou plus, on commet un grand excès de vitesse quand le véhicule dépasse la limite permise de 60 km/h ou plus.

Tandis que pour un excès de vitesse, on circule à une vitesse supérieure à la limite permise.