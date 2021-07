Le festival Musika dévoile sa programmation

L’attente aura été payante pour le festival Musika de Montebello. Après un deuxième rendez-vous sacrifié à la pandémie l’an dernier, le tout jeune événement de jazz et de blues reviendra plus grand et plus varié avec plus de 160 artistes, incluant France D’Amour, Les Respectables, Alain Dumas et Frédérick De Grandpré.