Le casino Caesars pourrait reprendre ses activités avant la fin juillet

Dans un premier temps, les opérations du casino seront limitées aux machines à sous. Seulement certains restaurants seront par ailleurs ouverts en raison des exigences de capacité et de distanciation sociale, indique le responsable de l'établissement de jeu mardi dans un communiqué.

Les jeux de table pourraient ouvrir dès le 28 juillet et d'autres équipements seront ajoutés dès que les restrictions le permettront.

Les réservations ne seront pas obligatoires, mais tous les clients devront s'enregistrer avant d'entrer dans le casino. D'autres mesures de santé publique seront en place, notamment des séparateurs en plexiglas, des tests de dépistage et le port du masque obligatoire.

Alors que nous rouvrons, la santé et la sécurité de nos invités et des membres de notre équipe restent notre priorité absolue , indique Kevin Laforet, président du casino dans le communiqué. Nous sommes optimistes pour l'avenir et nous avons hâte d'offrir une expérience de divertissement passionnante à nos invités.

L'ouverture du casino surviendra une semaine après l'entrée en vigueur de l'étape 3 de son plan de réouverture. Dans ce cadre, le casino peut ouvrir à la moitié de sa capacité, ce qui signifie qu'il pourrait accueillir jusqu'à 2500 clients.

Un retour au travail attendu

À l'exception d'une brève réouverture limitée à l'automne, le casino est fermé depuis mars 2020, laissant la plupart de ses effectifs d'environ 2700 personnes sans emploi.

Un nombre limité d'employés ont travaillé pendant la pandémie dans des rôles tels que la sécurité et la maintenance.

Selon le président de la section locale 444 d'Unifor, qui représente environ 2200 salariés, environ 600 travailleurs vont être rappelés immédiatement.

M. Cassidy, qui s'est entretenu avec CBC avant l'annonce due mardi, s'est dit déçu que le casino ne soit autorisé à fonctionner qu'à moitié de sa capacité.

Avec nos chiffres, nous continuons à dire que nous ne devrions pas avoir ces limitations ici et que cela devrait être au niveau régional , a-t-il affirmé, faisant référence aux faibles nombres de cas de COVID-19 dans la région.

Le casino Cascades de Chatham a lui aussi annoncé son intention de rouvrir à la moitié de sa capacité le 16 juillet.

Les machines à sous seront disponibles à partir de 10 h et les jeux de table à partir de 18 h ce jour-là.