Un centre de données à 867 millions $ verra le jour à Lévis

L’entreprise québécoise Fonds QScale S.E.C. va implanter un centre de traitement de données à haute densité à Lévis. Le projet évalué à 867 millions de dollars sera réalisé en huit phases sur une période de sept ans et permettra de créer plus de 200 emplois spécialisés.

La première phase, qui devrait être terminée à la fin de 2022, comprend la construction d’une infrastructure stratégique qui constituera l’épine dorsale du centre. Il pourra desservir des entreprises nécessitant des serveurs de calculs de haute performance, notamment celles évoluant dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ses installations lui permettront également de récupérer la chaleur générée par les calculs. Selon QScale, la valorisation des rejets thermiques contribuera à l’autonomie alimentaire. La chaleur récupérée pourrait éventuellement alimenter de nouvelles serres qui seront implantées près du futur complexe.

Le projet d'une vie

Une fois le projet entièrement déployé, l’entreprise fondée en 2018 s’attend à ce que 2800 tonnes de petits fruits et plus de 80 000 tonnes de tomates puissent être produites chaque année.

C’est un projet intégré, innovant, carbonégatif [sic] et tourné vers l’avenir. C’est le projet d’une vie et je suis très heureux que toutes les conditions aient été réunies pour le faire sortir de terre , a déclaré le président de QScale, Martin Bouchard.

Le centre de traitement de données sera aménagé sur un terrain du secteur Saint-Nicolas, à Lévis. Photo : QScale

L’entreprise a conclu une entente avec Hydro-Québec en vertu de laquelle elle pourra bénéficier d’une capacité énergétique de plus de 140 mégawatts pour alimenter son centre de traitement à la fine pointe de la technologie .

Québec et Desjardins partenaires

Le gouvernement Legault a confirmé mardi l’attribution, à même le programme ESSOR, d’un prêt de 60 millions de dollars à QScale pour la réalisation de son projet d'envergure.

Québec investira un autre 30 millions en parts de sociétés en commandite dans l’entreprise par l’intermédiaire du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises.

Le ministre des Finances, de l’Économie et de l’Innovation, Éric Girard, a indiqué que l’investissement de son gouvernement allait permettre de consolider le secteur québécois des technologies de l’information, en plus de profiter directement des retombées économiques du projet. Il a souligné que le centre allait miser une l’une de nos plus grandes forces, l’hydroélectricité .

Cette ressource propre et renouvelable constitue un atout majeur pour le Québec, à l’heure où la demande d’énergie est en forte croissance en raison du volume de données généré par les applications mobiles et les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle , a déclaré Éric Girard.

De son côté, Desjardins Capital investira 60 millions de dollars dans le projet. Différents investisseurs privés, tous québécois, injecteront un total de 45 millions dans l'aventure.

