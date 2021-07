Alex Perron, nouvelle recrue de C’est juste de la TV

L’humoriste, animateur et acteur Alex Perron se joindra à Anne-Marie Withenshaw, Thérèse Parisien et Nathalie Petrowski pour analyser et critiquer la télévision d’ici et d’ailleurs au sein de l’équipe de C’est juste de la TV. L’émission entamera sa 15e saison au mois de septembre.