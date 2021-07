Une journée de plus sans nouveau cas de COVID-19 en Estrie

Aucun décès n'a été constaté, et une fois de plus les hospitalisations sont stables, avec toujours cinq patients hospitalisés, et personne aux soins intensifs.

Le total de personnes atteintes depuis le début de la pandémie en Estrie est passé à 14 915; c'est une diminution d'un cas. Ce changement est attribué à une mise à jour des données, et un des cas de l'Estrie a été attribué à un autre territoire, selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Il reste encore 23 cas actifs dans la région, dont 14 en Haute-Yamaska.

La première dose stagne

Sur le plan de la vaccination, l'administration des premières doses stagne en Estrie. Le taux de personnes ayant reçu une seule dose dans la région a atteint 69,9 %, c'est à peine 0,2 points de plus que le dernier bilan, datant de vendredi.

Encore une fois, les 18-39 ans sont la classe d'âge se faisant le moins vacciner, avec une couverture vaccinale de première dose de moins de 65 %.

Par contre, les deuxièmes doses avancent bien, avec un bond de 4 points, situant le total de personnes ayant reçu deux doses de vaccin à 40,9 % dans la région.