Plus d'un million de dollars pour revitaliser le parc Aylmer-Whittom de Sept-Îles

Au coût de 1,1 million de dollars, les travaux devraient débuter dès le mois de mai 2022.

Le réaménagement complet de l’aire d'accueil ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment sanitaire sont prévus dans les plans dévoilés mardi avant-midi par la Ville de Sept-Îles.

Les aires de jeu pour enfants vont quant à elles s'inspirer de la thématique maritime, avec un module en forme de navire de dix mètres de longueur.

La directrice du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier, explique que ces nouvelles constructions ont nécessité une attention particulière, car le parc est construit sur un milieu humide.

C’est un défi c’est sûr. On est en attente d’approbation au niveau du ministère de l’Environnement. On s’est assuré aussi que nos plans de sentiers et d’aménagement d’aires de jeux avaient le moins d'impacts possible pour l’environnement .

La directrice des services des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Avec une vue imprenable sur la baie de Sept-Îles, les sentiers du parc seront réaménagés afin d'atténuer les pentes. Les escaliers seront aussi retirés afin d’offrir une plus grande accessibilité .

Parmi les contributeurs du projet, le Port de Sept-Îles va offrir 260 000 $ pour la réalisation du nouvel aménagement. La Société du Plan Nord octroie quant à elle 100 000 $ pour le parc Aylmer-Whittom.

Par sa localisation aux abords de la baie et l’affection que lui portent petits et grands, le parc Aylmer-Whittom est un vrai trésor du patrimoine naturel de notre région , a souligné le PDG du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon, par voie de communiqué.

De petites maisonnettes vont aussi rappeler l’aménagement précédent du parc, dont plusieurs résidents étaient attachés. Photo : courtoisie / Ville de Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a tenu à rappeler l’importance de ce parc comme une carte de visite au plan touristique pour la municipalité.