Une ville américaine qui a elle-même été ravagée par le feu lève des fonds pour Lytton

Le 6 novembre 2018, Steve Crowder est devenu conseiller municipal de la ville de Paradise, en Californie. Deux jours plus tard, il a vu la majorité de la ville brûler.

Lorsque la communauté a appris la nouvelle de la destruction de Lytton, elle s'est mobilisée, raconte celui qui est aujourd'hui maire.

Ça a éveillé toutes sortes de souvenirs. Je compatis et mon cœur se brise pour chaque personne touchée , soutient-il.

Nous avons reçu de l'aide du monde entier lorsque Paradise a brûlé, c'est donc à notre tour de payer au suivant. Une citation de :Steve Crowder, maire de Paradise, en Californie

Un corps retrouvé dans les ruines d'un incendie a été déposé dans un sac, pendant la fouille des décombres à Paradise, dans le nord de la Californie. (archives) Photo : Associated Press / John Locher

De la lumière au bout du tunnel

Paradise est une communauté boisée de plus de 26 000 personnes. La communauté a été emportée par l'incendie baptisé Camp Fire , le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Le feu a couvert plus de 15 000 km et tué 85 personnes.

La destruction de Paradise s'est faite en moins de cinq heures, raconte le maire Crowder. C'était absolument dévastateur . L'enlèvement des débris et le nettoyage ont pris neuf mois et plus de 40 000 arbres touchés par les incendies ont été enlevés.

Aujourd'hui, environ 1000 maisons ont été nouvellement construites, et 2000 autres ont un permis de construction en cours.

Il y a de la lumière au bout du tunnel, peu importe à quoi cela ressemble maintenant. Vous reviendrez mieux qu'avant , offre le maire en conseil aux sinistrés de Lytton.

Avec les informations de Joel Ballard