Une limite de vitesse de 40km/h dans majorité des rues résidentielles de Rouyn-Noranda

Le conseil municipal avait déjà mentionné le projet à la mi-juin, mais en a dévoilé les détails lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a indiqué que quelques rues seulement conserveront la limite de vitesse à 50 kilomètres/heure.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les rues collectrices et quand je parle de rues collectrices, ce sont, sans toutes les nommer, qu’on parle de la rue Dallaire, de la rue Gamble, de la 15e, la 19e, la Murdoch, Montée du Sourire, ce sont des rues collectrices qui demeurent à 50 kilomètres[/heure]. Toutes les rues résidentielles adjacentes aux rues collectrices vont être réduites à 40 kilomètres[/heure] , a-t-elle dit lors de la séance du conseil municipal.

Les rues en jaune sont celles où la limite de vitesse sera de 40 km/h. Photo : Document de la ville de Rouyn-Noranda

Pour consulter les cartes dans les documents en ligne de la Ville, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Les rues qui sont sous la responsabilité de la Ville des différents quartiers comme Beaudry, Arntfield et Cadillac sont aussi visées par la réduction de la limite de vitesse.

Des rues résidentielles dans les quartiers de la MRC de Rouyn-Noranda auront aussi de nouvelles limites de vitesse. Photo : Document de la ville de Rouyn-Noranda

La nouvelle limite de vitesse devra être respectée par les automobilistes lorsque la signalisation sera installée, ce qui se fera graduellement dès le mois d’août.

Le but c’est de ralentir alors quand vous n’êtes pas sûr, roulez 40 kilomètres/heure et au fur et à mesure que la signalisation sera mise en place, ce sera vraiment en vigueur. Il y a toujours le risque de contravention, on comprend, mais on se rappelle que c’est pour la sécurité des petits et des grands, de nos enfants et de tout le monde , a soutenu la mairesse de Rouyn-Noranda.

Diane Dallaire rappelle aussi que la vitesse maximale autorisée près des écoles est de 30 kilomètres/heure et dans les ruelles, la limite est de 20 kilomètres/heure.