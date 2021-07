Spectre de l'autisme : améliorer l'accès aux services et aux environnements

Depuis son annonce le 5 juillet dernier, la Municipalité a mis de nouveaux outils à la disposition des familles aux prises avec le spectre de l'autisme

[Sault-Sainte-Marie] s'engage à prévenir, identifier et retirer les barrières aux personnes qui vivent avec des handicaps et [la municipalité] est guidée par ces principes fondamentaux : la dignité, l'indépendance, l'intégration et l'égalité des opportunités. Une citation de :Don McConnel directeur de la planification, Sault-Sainte-Marie

Plusieurs organismes ont collaboré avec Sault-Sainte-Marie pour l'élaboration de la stratégie, dont Santé publique Algoma et le Centre de développement de l'enfant Thrive.

Feuille de route et inventaire des services

L'objectif de cette stratégie est de soutenir et aider les familles vivant avec un membre sous le spectre de l'autisme âgé de moins de 16 ans et ce, dès le diagnostic.

Les familles ont maintenant accès à une feuille de route indiquant le cheminement adéquat de traitements pour un enfant de moins de 16 ans sous le spectre de l'autisme.

Un inventaire des services en matière d'autisme a été aussi mis sur pied, où les familles peuvent retrouver de nombreux thérapeutes et organismes publics ou privés offrant divers services nécessaires au développement de l'enfant autiste.

Selon Lisa Vezeau-Allen, conseillère municipale et elle-même mère d'un jeune homme autiste de 18 ans, il est important que la communauté soit maintenant davantage renseignée sur les besoins spécifiques de ce groupe de la population.

De plus, elle espère que dans les prochains mois, des intervenants et thérapeutes de cette spécialité vont s'ajouter à l'inventaire déjà en place.

C'est un document qui va évoluer [...] et la prochaine étape est qu'il faut que la communauté comprenne quels sont leurs besoins, c'est fondamental. Une citation de :Lisa Vezeau-Allen, conseillère Sault-Sainte-Marie

Un environnement plus accueillant

Un autre volet de la stratégie municipale de l'autisme de Sault-Sainte-Marie concerne l'aménagement des édifices municipaux.

Dorénavant, la conception de tous les édifices municipaux devra prendre en compte les individus vivant sous le spectre de l'autisme.

Cela veut dire que les immeubles de la ville devront répondre à de hauts standards d'accessibilité.

Le document Sensory Spaces, Design Guidelines for the Spatial and Perceptual Needs of Individuals with Autism, a été conçu pour guider ces constructions.

Si ces nouvelles consignes sont obligatoires pour les futurs édifices municipaux, le guide est aussi à l'attention de toute entreprise ou organisme qui désire améliorer son accessibilité.

Ces instructions sont pour la Ville, mais elles peuvent être utilisées par d'autres Municipalités ou organismes afin de mieux comprendre les nuances des besoins de ces individus qui ont peut-être une sensibilité auditive par exemple. Une citation de :Lisa Vezeau-Allen, conseillère Sault-Sainte-Marie

Des documents en anglais

À l'heure actuelle, l'ensemble de la documentation n'est disponible qu'en langue anglaise.

Parmi les organismes et thérapeutes de l'inventaire de services, le document ne fait pas mention dans quelles langues sont offerts les services fournis par le domaine privé.

Lisa Vezeau-Allen indique que le Centre de développement de l'enfant Thrive qui a collaboré au développement de la stratégie peut aider les familles francophones.

Lisa Anderson, directrice générale de Thrive, confirme que plusieurs de ses intervenants peuvent travailler dans la langue de Molière, mais elle ne peut garantir être en mesure d'offrir tout le cheminement de traitement en français.

Elle souligne que la population francophone dans le district d'Algoma est moins nombreuse selon elle et cela pose donc des problèmes de recrutement d'intervenants bilingues.

Lorsque nous sommes à la recherche de nouveaux employés, nous essayons toujours de trouver des personnes bilingues. Une citation de :Lisa Anderson, directrice générale, Centre de développement de l'enfant Thrive

L'avenir des services en matière d'autisme

Mme Vezeau-Allen rappelle que le gouvernement provincial est actuellement en train de modifier son Programme ontarien des services en matière d'autisme ( POSAProgramme ontarien des services en matière d’autisme ), et que la stratégie de Sault-Sainte-Marie pourra s'adapter aux nouvelles propositions.

Elle espère que d'autres municipalités du Nord de l'Ontario s'inspireront de la stratégie de Sault-Sainte-Marie, afin de proposer un plus large inventaire de services, et ce, pour un plus large territoire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lisa Vezeau-Allen estime que d'autres municipalités du Nord de l'Ontario devraient s'inspirer de la stratégie de Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Source : Linkedin @Lisa Vezeau-Allen

Outre les services en langues françaises, Mme Vezeau-Allen explique qu'il faut aussi développer les services dans les langues des Premières Nations, mais aussi prévoir et se préparer à l'augmentation de membres provenant de l'immigration internationale.